'Tu cara me suena' fija la fecha de estreno para su temporada 13

Por Redacción | |

Comienza el show. El programa estrella de entretenimiento con famosos para dar y tomar vuelve a Antena 3 con una lista de invitados que proponen dejarnos atónitos en su ya décimotercera temporada.

'Tu cara me suena', el concurso en el que participan figuras conocidas en el mundo del entretenimiento ibérico imitando a cantantes famosos, debutará con su décimotercera temporada el próximo viernes, 10 de abril. Ocupará el prime time de las 22:00 horas y propondrá atraer nuestra atención los viernes noche cada semana. Estará disponible también para el resto del mundo a través de la versión internacional de Atresplayer.

Entre los concursantes de este año, destacan nombres como Jesulín de Ubrique, Sole Giménez o Cristina Castaño frente al pulsador. Tendrán que dar la talla frente a Manel Fuentes, quien vuelve a presentar el show. El jurado, al igual que la última vez, estará compuesto de Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita.

Manel Fuentes y el jurado de la temporada 13 de 'Tu cara me suena'

Talent show como pocos otros en la televisión española

La propuesta de 'Tu cara me suena' siempre ha sido algo más particular que la de otros concursos similares. El programa de Antena 3 pone el foco en gente ya conocida por el público y les reta a volver a conquistar a la audiencia desde el anonimato.

Esta serie de famosos debe enfrentarse por la gloria en el terreno de la música. Sus actuaciones destacan por la espectacularidad y el misterio de quién se encuentra tras las varias capas de maquillaje que ocultan sus identidades reales. Será su voz y su pasión la que les haga realmente destacar en el plató antes de revelarse al mundo.

Este año el reparto estará especialmente lleno. Además de los ya mencionados famosos, se unirán al show los nombres de J Kbello, Paula Koops, María Parrado, Martín Savi, Aníbal Gómez y Leonor Lavado.

En su pasado edición, 'Tu cara me suena' repitió como el programa más visto de la noche de los viernes, anotando en esta ocasión su mejor dato de las últimas 8 ediciones, con una media de 1,7 millones de espectadores y una cuota de pantalla del 21,7%. La final anotó un magnífico 25,1% de share.