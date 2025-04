Por Sergio Navarro |

La 12ª edición de 'Tu cara me suena' no podría haber arrancado con más fuerza. Las primas galas siempre son de las más especiales, puesto que los espectadores abrazamos con ganas una nueva temporada y además es el momento de conocer a los nuevos concursantes a los que acompañaremos a lo largo de todas las galas.

Habiendo sido la última en actuar de todos los concursantes en esta primera gala, Melani García ha dejado a todo el mundo con la boca abierta al interpretar 'L'hymne à l'amour' con la versión de Céline Dion. Lo ha hecho con Arnau Vilà al piano y con una emoción que se ha trasladado al público y al jurado. Manel Fuentes, que ha sido el primero en hablar cuando ha finalizado la actuación, ha resaltado el silencio que se ha producido en el plató y ha definido esta interpretación como una "maravilla".

Las puntuaciones del jurado a Melani en la gala 1 de 'TCMS 12'

Aunque del jurado ha empezado hablando Àngel Llàcer diciendo que "esto es una barbaridad intergaláctica", ha sido Chenoa quien más ha comentado en las valoraciones. "A mí que me emocione la gente últimamente me cuesta un poco (...) Que una niña de 17 años haga esta bestialidad con ese sentimiento, a mí me dejas absolutamente sin palabras", asegura la cantante, añadiendo a continuación lo siguiente: "Tus compañeros ya han notado que estás jugando en otra liga. Voces como las tuyas hay muy pocas en el mundo. No en España, en el mundo"

Por todo ello, en las puntuaciones se ha visto que es la que mejores números ha cosechado, con el 11 de Lolita Flores y de Florentino Fernández, y el 12 de Chenoa y Àngel. Además, al sumar los votos del público, también se ha llevado sus 12 puntos, por lo que se ha convertido en la flamante ganadora de la primera gala. Al recoger el premio, Melani ha querido donarlo a Fundació Horta Sud, para todos los que han sufrido la tragedia de la Dana.

Melani, con el premio de la Gala 1 de 'TCMS 12'

Así queda la clasificación

Tras sumar todos los puntos que dejan en primer lugar a Melani, el segundo puesto lo ocupa Mikel Herzog Jr. habiendo imitado a Abraham Mateo y el tercero es para Bertín Osborne reconvertido en Omar Montes. Los siguientes de la lista, en orden de clasificación son Gisela, Ana Guerra, Yenesi, Manuel Baqueiro, Esperansa Grasia y Goyo Jiménez.