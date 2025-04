Por Sergio Navarro |

Como es tradición, entre que se proclama el ganador o la ganadora de cada gala de 'Tu cara me suena' y antes de que vuelva a interpetarla sobre el escenario, todos los concursantes pasan por el pulsador para conocer a qué artistas les tocará imitar la semana siguiente. La 12ª edición ya se ha estrenado con su primera gala, por lo que antes de que finalizara se ha dado a conocer ya el listado de la siguiente.

En fila india y en orden inverso a como quedan las puntuaciones, los concursantes han ido dándole al pulsador no sin antes hacer una petición de qué les gustaría que ocurriera. Sin embargo, ya sabemos que lo que ellos quieran y lo que aparezca en pantalla no tienen por qué parecerse. En esta ocasión ha habido de todo. Por ejemplo, Goyo Jiménez ha pedido que tenga barba, pero le ha tocado Robbie Williams.

Gisela y Manel Fuentes, en el pulsador de la Gala 1 de 'TCMS 12'

Lista de imitaciones de la Gala 2

Goyo Jiménez: Robbie Williams

Esperansa Grasia: Training VIP con Isabel Aaiún

Manu Baqueiro: Orquesta Mondragón

Yenesi: Luis Miguel

Ana Guerra: Mecano

Gisela: Nathy Peluso

Bertín Osborne: Elvis Presley

Mikel Herzog Jr.: Lady Gaga y Bruno Mars (Trae un amigo)

Melani: Sabrina Carpenter

Peticiones al pulsador

Esperansa Grasia ha tenido más suerte, no solo al cumplirse su deseo de que "tenga pelo y sin gafas" sino que ha caído en la casilla de "Training VIP", por lo que Isabel Aaiún estará con la humorista tanto en los ensayos como sobre el escenario en la segunda gala. Por su parte, Mikel Herzog Jr. ha caído en "Trae a un amigo", por lo que alguien le acompañará para imitar a Lady Gaga y Bruno Mars.

Momento del pulsador en la Gala 1 de 'Tu cara me suena'

Ana Guerra, que ha alucinado cuando a Yenesi le ha tocado Luis Miguel, ha deseado que le tocara la casilla de "Te lo robo" para poder arrebatarle la imitación a su compañera, pero no ha habido suerte. Además, Manel Fuentes se ha ofrecido a actuar con Manuel Baqueiro si le tocaba Bruce Springsteen (no se ha dado el caso) y el que menos pegas ha puesto ha sido Bertín Osborne al hacer su petición al pulsador: "A mí me la sopla, que me salga lo que sea".