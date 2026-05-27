'La revuelta' de David Broncano llega a Netflix a partir del 2 de junio

Por Fidel Conejero |

Netflix ha anunciado este martes la incorporación de 'La revuelta' a su catálogo. El programa presentado por David Broncano ampliará así su distribución más allá de La 1 y RTVE Play, sumando una nueva ventana de emisión en streaming.

La propia plataforma ha dado a conocer la noticia a través de sus redes sociales con una publicación en la que confirma que cada entrega podrá verse desde las 10:00 horas de la mañana del día siguiente a su emisión en televisión.

Menuda la que se viene, niño. A partir del 2 de junio y de martes a viernes, los nuevos programas de 'La Revuelta' llegarán a Netflix después de su emisión.



El programa estará disponible a partir de las 10:00 a.m. del día siguiente. https://t.co/gF4qcCyHPW — Netflix España (@NetflixES) May 27, 2026

Netflix: un nuevo escaparate para el programa de Broncano

De este modo, los espectadores también podrán seguir el formato de Broncano bajo demanda a través de Netflix, unacada vez más habitual entrepara dar unaa programas de televisión.

La llegada de 'La revuelta' a Netflix supone una nueva ventana de difusión para el programa producido por El Terrat, que desde su estreno en La 1 se convirtió rápidamente en una de las grandes apuestas de RTVE para el access prime time.

Maxi Iglesias y David Broncano en 'La Revuelta'

Durante sus primeros meses en emisión, el espacio de David Broncano logró competir de tú a tú con 'El hormiguero' e incluso imponerse en varias ocasiones al veterano programa de Pablo Motos, algo poco habitual en la franja. Sin embargo, la situación ha cambiado en los últimos meses.

Especialmente desde el arranque de la nueva temporada de 'El hormiguero', el formato de Antena 3 ha recuperado claramente el liderazgo habitual del access prime time, mientras que las victorias de 'La revuelta' se han vuelto cada vez más puntuales.