Las fakes news siguen a la orden del día y lo que puede ser una simple broma para las redes sociales puede convertirse en un bulo por muchos que lo comparten sin comprobar si es cierto. La última víctima de esto ha sido Televisión Española, pues la imagen de su 'Telediario' con un rótulo falso ha corrido como la pólvora a través de Twitter.

Imagen falsa de 'Telediario 1' que circula por las redes con el titular trucado

La red social del pájaro azul se llenaba de tuits comentando la imagen de una chica vestida de paje y en cuyo rótulo se lee: "Las pajas recorren pueblos y ciudades". Como era de esperar, además de todos los textos con sentido del humor (como el que añadía "y no solo en Navidad), están los que han cargado duramente contra TVE, dando por hecho que la imagen no estaba trucada: "¿Quién es el/la incompetente que está al frente de esto?", preguntaba un usuario.

Por ello, desde RTVE han hecho un comunicado público en el que aseguran que no es cierto y más después de que algún medio se hiciera eco. "El 'Telediario' de las 15h del lunes 3 de enero no emitió nunca el rótulo (...). RTVE desmiente rotundamente lo publicado (...). La edición completa del informativo está disponible aquí", junto a un enlace en el que queda claro que no ponía lo que circula en redes sociales.

Lo que ponía realmente en el rótulo

El informativo de Televisión Española conectaba con Olga Rodríguez, la reportera que se encontraba en Girona, junto a una chica que va de paje de los Reyes Magos recibiendo las cartas de los más pequeños. Cuando esta joven hablaba, el rótulo ponía: "Los pajes recorren pueblos y ciudades", un texto que, como tal, no se habría viralizado en las redes sociales.