El 10 de noviembre de 2021, David Broncano estallaba en redes sociales tras leer un tuit, ya eliminado, de Hermann Tertsch, periodista y actual europarlamentario por la formación política de Vox. En él, Tertsch enlazaba una noticia de La Gaceta, también borrada, y acusaba a 'La resistencia' de burlarse de la muerte de una niña de 6 años atropellada el 4 de noviembre de 2021 en el colegio Montealto de Mirasierra de Madrid. ¿El motivo? Un gag del programa, también del 4 de noviembre, pero grabado con anterioridad al accidente, donde Jorge Ponce bromeaba con los métodos de educación actuales, cerrando el sketch con unos visuales donde se podía leer "Colegio el Hayedo de Montealto".

David Broncano en 'La resistencia'

Este asunto ha generado una gran polémica, ya que muchos usuarios de las redes sociales han señalado que el programa debería haber recortado y editado esa parte para evitar el malentendido. No obstante, hay otra vertiente de opinión que indica que no era necesario modificar nada del gag ya que no había ningún tipo de relación con la trágica muerte de la pequeña, a excepción de la coincidencia de la palabra "Montealto" en el nombre de ambos colegios. Eso sí, el de 'La resistencia' era uno ficticio.

La reacción de Movistar+ no ha tardado en llegar y durante la madrugada del 11 de noviembre de 2021 ha publicado en su perfil de Twitter unas disculpas, necesarias para algunos e innecesarias para otros, por lo ocurrido tras el bulo que relacionó el programa de #0 de la cadena privada con el fallecimiento de la niña. "Lamentamos profundamente el tratamiento de un asunto, que conectado con la tragedia ocurrida la semana pasada a las puertas de un colegio de Madrid, ha herido extraordinariamente la sensibilidad de numerosas personas", escribían, sin nombrar en ningún momento a 'La resistencia'.

Han cedido a las críticas

"Querríamos asegurar asimismo que la intención que motivó el vídeo mostrado en uno de nuestros programas no tiene relación alguna con un hecho tan doloroso. Desde Movistar+ queremos reiterar nuestro pesar a las familias afectadas", terminaban en su comunicado, dejando claro que no tenía ningún tipo de conexión. No obstante, algo que ha llamado mucho la atención de estas disculpa es que, a pesar de que todo la polémica se ha generado a partir de un bulo inventado, la cadena privada no ha defendido en ningún momento a 'La resistencia', ni a David Broncano, su presentador, sino que ha decidido disculparse por algo que ni siquiera ha ocurrido. ¿Ha hecho bien Movistar+ en ceder ante las críticas, basadas en una información falsa y sacada de contexto, en lugar de sacar la cara por su contenido?