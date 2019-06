TVE se gastó 500.000 euros en Eurovisión 2019 con Miki Núñez y "La venda"

Sí compensa participar en Eurovisión

El desglose total de los datos

Coste total de la participación en Eurovisión 2019 Concepto Importes Derechos retransmisión final y semifinales 281.125,26 euros Decorado 40.300 euros Atrezzo, vestuario y otros medios ambientación 10.400 euros Grafismos y vídeos 6.000 euros Transporte personal comisión de servicio 14.011,05 euros Cabina de comentarista y transmisiones internacionales 23.601,77 euros Artísticos 70.200 euros Transporte de mercancías 6.5000 euros Dietas y alojamiento 35.352 euros Transporte personal comisión de servicio 14.011,05 euros Seguridad social (cuota patronal artistas) 7.361,59 euros

El pasado mes de mayo,Aunque parece lógico que una entidad pública debería siempre dar todos las cifras económicas de los costes de sus actividades, en este caso no se quería que fuese así. Pues bien, pese a esta opacidad,. La cadena pública las ha tenido que compartir en el Portal de Transparencia tras la petición de Newtral, factoría liderada por la periodista Ana Pastor , a través de Transparentia.Tal y como ha confirmado oficialmente la cadena,s, siendo este el coste más alto de los últimos años. De esta forma, se superan los 445,091 euros que costó la propuesta de Amaia Alfred con "Tu canción"; los 445,552 euros que costó la candidatura de Manel Navarro con "Do it for your lover" y los 493,235 euros que supuso la participación de Barei con el rítmico "Say Yay!". Pese a ello,y que podríamos comparar incluso con el coste que el episodio de cualquier serie de prime time de La 1 tiene.Si tenemos en cuenta, lo bien que funcionó en La 2 la emisión de las dos semifinales en directo y la repercusión social que ha tenido Eurovisión en esta ocasión, el coste sin duda compensa de una forma notoria a RTVE. Es evidente que formar parte del Festival no le supone un gran desembolso a la pública y lo que se recibe supera con creces a este coste. Parece claro que sí,En cuanto a los costes desglosados, cabe reseñar que la mayor parte del presupuesto fue a parar ay las transmisiones internacionales (23.601,77 euros). Por otro lado, respecto a la actuación como tal, el mayor desembolso económico fue a parar a los artistas (70.2000 euros); un coste al que deberíamos añadirTambién hay que tener en cuenta. El coste total lo completan el transporte de mercancías utilizados (6.500 euros), las dietas y alojamientos del equipo desplazado a Tel Aviv (35.352 euros), el transporte de personal de comisión de servicio (14.011,05 euros) y, lo que supuso un coste de 6.000 euros.