'Inés del alma mía' aterriza en TVE: "Es una superproducción y hay que hablar de ella como tal"

'Inés del alma mía', la que sin duda es la gran apuesta de ficción de RTVE en esta temporada televisiva, se ha presentado antes de su estreno el miércoles 7 de octubre en La 1. Lo ha hecho en una rueda de prensa virtual conducida por Elena S. Sanchez a la que ha acudido FormulaTV y en la que han participado los actores Elena Rivera, Eduardo Noriega, Carlos Bardem, Francesc Orella y Enrique Arce; Fernando López Puig , director de Contenidos y Canales de TVE; Jorge Redondo, productor ejecutivo de Boomerang TV; Alejandro Bazzano, director de la serie, y Paco Mateo, guionista. Juntos han dado las claves de un producto que tras ser estrenado este verano en Amazon Prime Video ahora luchará en abierto cada miércoles contra 'La isla de las tentaciones' (Telecinco) y 'Mujer (Kadin)' (Antena 3).

Carlos Bardem, Elena Rivera y Eduardo Noriega

"Volvemos a las grandes series"

"Era una historia muy adecuada para hacer una coproducción", ha empezado diciendo López Puig, en referencia a que 'Inés del alma mía' es fruto de la unión de RTVE, Boomerang TV y Chilevisión. El directivo ha defendido que es "una historia contada desde una perspectiva muy moderna (...) ya que está protagonizada por la figura de Inés Suárez, una mujer que rompió con los corsés de la época". Esta ha querido poner el foco en que "desde RTVE queremos apoyar a que el papel e imagen de la mujer siga cambiando y evolucionando". López Puig además se ha mostrado convencido que con esta ficción, "volvemos a las grandes series como en su día lo fue 'Fortunata y Jacinta' por ejemplo".

Rodar 'Inés del alma mía' fue de todo menos sencillo y es que tal y como ha recordado Jorge Redondo, esta se grabó en España, Perú y Chile, "con equipos diferentes" y viviendo incluso "unas revueltas sociales tremendas en Santiago de Chile que nos obligaron a parar las grabaciones y rehacer todo el plan de rodaje". Elena Rivera y Eduardo Noriega, protagonistas de la ficción, han dado fe de esta dureza afirmando que "acabamos literalmente derrotados", aunque la actriz ha dejado claro que "ha sido una maravilla trabajar en esta serie y hacerlo con este equipo". Rivera cree que este reto "ha sido un verdadero regalo, el vivir el proceso con ella ha sido muy gratificante como actriz (...) he descubierto cosas que yo no sabía que podía llegar a hacer (...) una experiencia única que repetiría mil veces más".

Elena Rivera

"Hay que hacer hincapié es que es una superproducción"

La intérprete además ha puesto en valor todo el trabajo que hay detrás de una serie de tanta envergadura como esta. "Es una superproducción y hay que hacer hincapié en ello, hablar de ella como tal, lo es más allá del dinero, tiene alma de ello y hay mucho trabajo detrás". La intérprete ha puesto como ejemplo la gran cantidad de ensayos que hubo, aprovechando incluso sus ratos de descanso para seguir perfeccionando todo lo que se iba a grabar. Paralelamente, Rivera ha querido también reivindicar un personaje como es Inés Suárez, a la que ha encarnado, definiéndola como "una mujer adelantada a su tiempo (...) que acabó incluso liderando un grupo de hombres (...) fue fuerte desde el principio".

Isabel Allende: "Estoy tremendamente impresionada"

No fue fácil el rodaje ni tampoco adaptar los guiones de esta novela homónima de Isabel Allende, quien se ha mostrado especialmente satisfecha con el trabajo hecho. "Estoy tremendamente impresionada (...) no solo por los actores, que son estupendos, sino por la producción (...) fueron fieles a la historia, no solo a la que yo escribí, sino a la historia real de Inés Suárez, una mujer a la que he admirado siempre, olvidada por la Historia que vuelve al mundo de hoy con esta serie", ha afirmado la aclamada escritora en la rueda de prensa de la ficción.

Eduardo Noriega: "La historia me fascinó"

En cuanto al resto de miembros del reparto, todos se han mostrado especialmente satisfechos de trabajo hecho. Eduardo Noriega ha confesado que "me fascinó la historia desde el principio" y ha explicado que pudo curiosear en muchos de los documentos que el Pedro de Valdivia real dejó en su día. Francesc Orella por su parte ha definido el rodaje como "muy intenso a todos los niveles" y ha explicado que para él, "interpretar a un personaje real tiene un plus (...) intentando ser fiel a la persona real pero con un margen de creación que nos dejaron lo directores". Por su parte, Enrique Arce ha afirmado que ha sido "especialmente grato" el poder "bucear en un personaje así de atractivo" y ha explicado que "no podremos olvidar lo que se vivió en Chile, lo pasamos realmente mal". Por último, Carlos Bardem ha felicitado a los guionistas de la ficción "por hacer un buen guion de una buena novela (...) algo que es muy difícil".

Eduardo Noriega

¿Perjudicial lanzarse en Amazon Prime Video?

La ficción se ha estrenado primero en Amazon Prime Video, plataforma de pago en la que ya está disponible al completo. ¿Apostar por esta primera ventana podría terminar perjudicando a la marca RTVE? Fernando López Puig cree que un acuerdo así "supone que podamos producir más y mejor ", ha querido defender que "tenemos a público compatibles" y ha recordado que "siempre habrá más espectadores en la emisión lineal". "No es una amenaza grande abrir más ventanas (...) hay otras cadenas que ya lo han hecho con éxito y de alguna manera se nos ha quitado el temor", ha sentenciado este al respecto.

¿Por qué los jueves?

El directivo también ha querido justificar la poca promoción que la ficción tuvo en su estreno en el Festival de San Sebastián afirmando que "para nosotros era importante enfocar el festival en el cine (...) lo está pasando muy mal y para ellos el apoyo de RTVE era importante, por eso focalizamos el marketing en nuestros estrenos de cine, no queríamos distrae los objetivos". Por último, este ha querido también explicar el motivo por el que 'Inés del alma mía' se emitirá los miércoles, contra dos de las apuestas más vistas de esta temporada. "Teníamos dos días: miércoles y jueves y este último es un día que aunque podría ser más competitivo, era ir contra 'Madres. Amor y vida y 'La valla', que son formatos similares. La ficción española no necesita competir contra ella, deberíamos respetar eso para conseguir que tenga la mayor audiencia posible, no queríamos ser un elemento más", ha explicado López Puig, afirmando después que el miércoles "competimos contra una serie que no es española y contra un formato distinto".