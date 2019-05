TVE presenta 'Lope enamorado', una TV Movie que mostrará que Lope de Vega era el "Mike Jagger de la época"

Lope de Vega es un reconocidísimo autor del siglo de Oro que en el terrero personal fue un hombre muy mujeriego. Pero tuvo otra etapa en la que se asentó en el terreno del amor y no es tan conocida, al menos hasta ahora, ya que 'Lope enamorado' pretende desenmascararle y mostrarnos esta parte de su vida. "Nos interesó la última parte porque pasa del amor aventural con tantos hijos al amor del cuidado, a cuidar a una mujer que pierde la vista y entra en una cierta locura, ha declarado Rodolfo Montero, director y productor de esta TV Movie.

Jesús Olmedo y Sara Rivero, en 'Lope enamorado'

Dentro del Showcase 2019 de RTVE en el que FormulaTV ha estado presente, Montero reconoce que "desde niño me gustaba conocer biografías, saber quién había detrás de las obras. Lope, en el Madrid de los Austrias era como el Mike Jagger de la época", reconoce. El productor ejecutivo, César Martínez, sigue con la idea añadiendo que "lo que se sabe de Lope es que había sido un Don Juan, pero conoce a Marta y cambia completamente en su vida amorosa".

"Teníamos una buena historia e íbamos a recuperar un personaje histórico", dice una emocionada Maite López Pisonero. Ella es la subdirectora de TV Movies del ente público quien se siente orgullosa de "enseñar a la audiencia de La 1 un Lope totalmente desconocido, un hombre enamorado de una mujer que tiene problemas que desgraciadamente siguen como es el maltrato", cuenta de esta producción "muy ambiciosa" en la que se ha recreado el Madrid del Siglo de Oro en Baeza.

Jesús Olmedo y Sara Rivero, protagonistas

El actor que encarna a este gran protagonista, Lope de Vega, es Jesús Olmedo, quien tampoco ha querido perderse esta presentación. "Reconozco que me dio un poco de vértigo y saqué de la ecuación que era Lope y me quedé en la persona, un tipo que cree que tiene control de todo lo que hace y de repente aparece el amor, de ese que no tiene que ver con la cabeza ni con el corazón". Y esa mujer que aparece es Marta de Nebares, interpretada por Sara Rivero.

La actriz se formó en la ONCE para encarnar a este personaje tan "valiente para la sociedad, aunque le tocó vivir cosas que no son de nuestro tiempo". El personaje es una mujer "ciega y con una depresión" a quien le vendieron a su marido con 13 años y "cuando conoce a Lope descubre a un hombre tierno, que le quiere, que le muestra afecto. Es un hombre mayor, es cura... todo está en contra, pero sucede un encuentro y no puede resistirse", reconoce Rivero. Para concluir, Olmedo define a personaje como un hombre "visceral, real, de querer de una manera desmedida... y la guinda es que es Lope".