TVE anuncia la ubicación de 'Top Chef' tras su estreno, que afectará de lleno a 'The Floor'

Por Fernando S. Palenzuela |

Este 15 de febrero, Televisión Española recupera la repostería a través de 'Top Chef: dulces y famosos', su nuevo talent show culinario con celebrities. Sin embargo, días después de anunciar que esa sería la fecha de estreno, RTVE confirmaba que al domingo siguiente se vería completa 'Anatomía de un instante' con motivo de los 45 años del fallido golpe de Estado.

Este anuncio despertaba la incógnita de qué pasaría con el formato producido por Boxfish TV, pues tan solo una semana después de su estreno iba a ser sustituido por la miniserie. La cadena ha resuelto esta duda ya: 'Top Chef: dulces y famosos' pasará a emitirse en la noche del miércoles, por lo que tres días después de su primera entrega se podrá ver la segunda.

Paula Vázquez junto al jurado de 'Top Chef: dulces y famosos'

De este modo, el gran afectado de este movimiento es 'The Floor', que se desplaza a la noche de los martes. Con esta nueva ubicación, Televisión Española testará cómo le va al concurso presentado por Chenoa en esta noche justo una semana después de que anotara su mínimo histórico con un 9,8%.

Los nuevos rivales

Chenoa presenta 'The Floor'

Con su salto al miércoles, donde se emitirá a las 23h después de ' La revuelta ', 'Top Chef: Dulces y famosos'. Precisamente, este 11 de febrero ambos formatos bajaban, al igual que 'The Floor', marcando un 11,5% y un 8,8%, respectivamente.

En cuanto a 'The Floor', en su nueva ubicación cambia de rivales a los que enfrentarse en la franja del prime time del martes. Ese día, Antena 3 emite la tercera noche seguida de 'En tierra lejana' para dar paso luego a 'Renacer'. Por otro lado, Telecinco opta por 'Universo Calleja', mientras que en Cuatro se puede ver 'Código 10' y en laSexta, 'Apatrullando'.