'Top Chef: Dulces y famosos' ya tiene fecha de estreno en La 1

La cadena pública opta por la noche del domingo, lo que favorece que el talent show comience a las 22h.

'Top Chef: Dulces y famosos' ya tiene fecha de estreno en La 1
©RTVE
Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Martes 10 Febrero 2026 10:10 (hace 7 horas)

Televisión Española está sacando ya algunos de los formatos que tenía guardados para darles cabida dentro de su parrilla. Después de conocer su apuesta por 'Trivial Pursuit' en la noche del viernes, el ente ha decidido cuál es la mejor ubicación para 'Top Chef: dulces y famosos', su nuevo talent show culinario que supone una evolución de 'Bake Off: Famosos al horno'.

Tal y como ha comunicado RTVE, el día escogido para estrenar 'Top chef: dulces y famosos' es el domingo 15 de febrero. De este modo, la pública levanta el habitual contenedor de 'La película de la semana', pero a cambio permite que el programa no tenga ningún telonero en el access prime time y, por tanto, pueda comenzar a las 22 horas y acabar antes.

Paula Vázquez junto a los concursantes y el jurado de 'Top chef: dulces y famosos'
Vídeos FormulaTV

El formato, producido por Boxfish TV, espera mantener cierta esencia de 'Bake off', que tan buena valoración de la audiencia se llevó, pues mantiene la productora, a su presentadora y a parte del jurado. Paula Vázquez repite como maestra de ceremonias de este programa de repostería, acompañada de nuevo por Eva Arguiñano y Paco Roncero y con el fichaje de Osvaldo Gross, que completa la terna de jueces.

Unos concursantes muy entregados

Hace unas semanas, cuando tuvo lugar la rueda de prensa de 'Top Chef: dulces y famosos', el programa advirtió de que contaba con un casting que se había entregado al máximo y donde reinaba el espíritu competitivo. Los concursantes que tratarán de deslumbrar con sus postres son Belén Esteban, Ivana Rodríguez, Mariano Peña, Tote Fernández, Marina Castaño, Alejandro Vergara, Luis Merlo, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Desirée Vila, Eva Isanta y Samantha Ballentines, y con la participación de Benita Castejón.

Belén Esteban en la promo de 'Top chef: dulces y famosos'

Según aseguraron en la rueda de prensa, el talent show se ha planteado como un programa "muy dinámico, con tres fases diferentes y que pasan muchas cosas", explicaba Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE. Esta será la gran baza de 'Top chef' para enfrentarse a la competencia, que viene marcada por el estreno de 'En tierra lejana', en Antena 3; 'GH Dúo: Cuentas pendientes', en Telecinco; 'Cuarto milenio', en Cuatro, y 'Lo de Évole', en laSexta.

