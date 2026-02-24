Úrsula Corberó podría haber protagonizado 'Sin tetas no hay paraíso': "Hizo el primer capítulo"

Por Adrián López Carcelén |

'Sin tetas no hay paraíso' fue un verdadero fenómeno televisivo. Estrenada el 9 de enero de 2008, la serie se convirtió en pocas semanas en todo un éxito catódico. Sus tres temporadas marcaron a toda una generación de telespectadores, con datos de audiencia que ahora mismo desearía tener Telecinco.

16 años después de su final, dos de sus actrices protagonistas han confirmado que Úrsula Corberó iba a formar parte del elenco de actrices de la ficción. Ha sido en 'Vive la Belleza', el podcast que presenta Iris Lezcano y que contaba con Thaïs Blume como invitada, cuando en medio de la conversación entre las dos intérpretes de 'Sin tetas no hay paraíso' ha saltado la noticia.

"Esto no sé si lo sabe la audiencia, pero mi personaje lo iba a hacer Úrsula Corberó", dijo Lezcano. "Es verdad, es que Úrsula hizo el primer capítulo", continuaba recordando Thais Blume, que dio vida a Cristina. "Sí, pero estaba tan atareada porque tiene tanto talento, que también le habían ofrecido 'Física o química'", respondió Lezcano, que finalmente acabó interpretando a Paula en la serie de Telecinco. "Tuvo que escoger, y escogió", zanjó Blume.

Un fenómeno televisivo

'Sin tetas no hay paraíso' fue un trampolín para sus actrices: María Castro, Thais Blume, Amaia Salamanca, Xenia Tostado e Iris Lezcano

Durante el podcast, las actrices han conversado sobre cómo la serie les cambió la vida. "", confesó Lezcano. "Era una época en la que no había plataformas, la gente se reunía en sus casas para ver la serie", continuó diciendo la actriz. Ante esta reflexión, Thais Blume añadió: "Es que ganábamos a los derbis.".

Asimismo, las protagonistas de 'Sin tetas no hay paraíso' continuaron desbloqueando recuerdos y hablaron sobre la persecución que sufrían por parte de los paparazzis. "Es que no existían las redes sociales. Ahora yo creo que los paparazzis están más relajados. Encima las chicas vivíamos juntas y los teníamos debajo de casa. Siempre salíamos en las revistas", recordó Blume, que aseguró sentirse "un poco violada": "No lo llevaba muy bien. Me molestaba que me siguieran".