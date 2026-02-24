FormulaTV
Conectar
Última hora Julio Iglesias se querella contra Yolanda Díaz

A PUNTO DE...

Úrsula Corberó podría haber protagonizado 'Sin tetas no hay paraíso': "Hizo el primer capítulo"

Iris Lezcano, la actriz que dio vida al personaje de Paula, lo ha confirmado en el podcast 'Vive la Belleza'.

Úrsula Corberó podría haber protagonizado 'Sin tetas no hay paraíso': "Hizo el primer capítulo"
©Netflix
Por Adrián López CarcelénPublicado: Martes 24 Febrero 2026 13:47 (hace 4 horas)

Serie relacionada

Sin tetas no hay paraíso

Sin tetas no hay paraíso

2008 - 2009

España 3 temporadas 43 capítulos

DramaAcciónRomance

5,5

23 críticas

Popularidad: #134 de 3.684 Ranking Sin tetas no hay paraíso

  • 406

  • 53

Nuevas fotos de la tercera temporada de 'Sin tetas no hay paraíso' 20 fotos

Yuriria del Valle La actriz Xenia Tostado La actriz Thais Blume Cartel de 'Sin tetas no hay paraíso' Paco Manzanedo Paco Hidalgo Los narcos de 'Sin tetas no hay paraíso' Miriam Giovanelli María Castro (Jessica) en la promo de la tercera temporada de 'Sin tetas no hay paraíso' Manolo Cardona y Amaia Salamanca Manolo Cardona en una foto promocional Juan Alfonso Baptista Juan Alfonso Baptista, Amaia Salamanca y Yuriria del Valle Íker Lastra Manolo Cardona, Amaia Salamanca, María Castro y Juan Alfonso Baptista Fernando Soto Fernando Andina en la tercera temporada de 'Sin tetas no hay paraíso' Iván de la serie 'Sin tetas no hay paraíso Álex García, José Moreno en 'Sin tetas no hay paraiso' Foto promocional de Amaia Salamanca en 'Sin tetas no hay paraíso'

'Sin tetas no hay paraíso' fue un verdadero fenómeno televisivo. Estrenada el 9 de enero de 2008, la serie se convirtió en pocas semanas en todo un éxito catódico. Sus tres temporadas marcaron a toda una generación de telespectadores, con datos de audiencia que ahora mismo desearía tener Telecinco.

16 años después de su final, dos de sus actrices protagonistas han confirmado que Úrsula Corberó iba a formar parte del elenco de actrices de la ficción. Ha sido en 'Vive la Belleza', el podcast que presenta Iris Lezcano y que contaba con Thaïs Blume como invitada, cuando en medio de la conversación entre las dos intérpretes de 'Sin tetas no hay paraíso' ha saltado la noticia.

Iris Lezcano confesó en el podcast &#39;Vive la Belleza&#39; que su personaje en &#39;Sin tetas no hay paraíso&#39; lo iba a hacer Úrsula Corberó
Iris Lezcano confesó en el podcast 'Vive la Belleza' que su personaje en 'Sin tetas no hay paraíso' lo iba a hacer Úrsula Corberó
Vídeos FormulaTV

"Esto no sé si lo sabe la audiencia, pero mi personaje lo iba a hacer Úrsula Corberó", dijo Lezcano. "Es verdad, es que Úrsula hizo el primer capítulo", continuaba recordando Thais Blume, que dio vida a Cristina. "Sí, pero estaba tan atareada porque tiene tanto talento, que también le habían ofrecido 'Física o química'", respondió Lezcano, que finalmente acabó interpretando a Paula en la serie de Telecinco. "Tuvo que escoger, y escogió", zanjó Blume.

Un fenómeno televisivo

Durante el podcast, las actrices han conversado sobre cómo la serie les cambió la vida. "A día de hoy, me siguen diciendo: 'tú eres la del duque'", confesó Lezcano. "Era una época en la que no había plataformas, la gente se reunía en sus casas para ver la serie", continuó diciendo la actriz. Ante esta reflexión, Thais Blume añadió: "Es que ganábamos a los derbis. Me acuerdo de competir en dos o tres ocasiones contra un Barça-Madrid, y superarlo".

&#39;Sin tetas no hay paraíso&#39; fue un trampolín para sus actrices: María Castro, Thais Blume, Amaia Salamanca, Xenia Tostado e Iris Lezcano
'Sin tetas no hay paraíso' fue un trampolín para sus actrices: María Castro, Thais Blume, Amaia Salamanca, Xenia Tostado e Iris Lezcano

Asimismo, las protagonistas de 'Sin tetas no hay paraíso' continuaron desbloqueando recuerdos y hablaron sobre la persecución que sufrían por parte de los paparazzis. "Es que no existían las redes sociales. Ahora yo creo que los paparazzis están más relajados. Encima las chicas vivíamos juntas y los teníamos debajo de casa. Siempre salíamos en las revistas", recordó Blume, que aseguró sentirse "un poco violada": "No lo llevaba muy bien. Me molestaba que me siguieran".

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas