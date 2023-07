Por Laura Franco Betancurt |

La tarde del sábado 30 de julio, la modelo colombiana Valeria Duque canceló de forma repentina la entrevista acordada con 'Fiesta', después de que el programa llevara varios días dando bombo a la noticia, para aclarar los rumores que la relacionan como la supuesta "tercera persona" detrás de la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía. La sorpresa era compartida por los colaboradores en plató, antes de que el equipo desvelara los detalles de lo ocurrido.

La modelo y periodista Valeria Duque

Según el programa,: "Claro que sí, hagámoslo. Me interesa mucho que en España se sepa la verdad y se me deje en paz". Un día después, la dirección del programa contactó de nuevo con la modelo y periodista para cerrar la entrevista e iniciar la preparación de la misma, a lo que Duque respondió con "ilusión y agradecimiento".. "Ahora mismo le pido el Skype", respondía al equipo de 'Fiesta' durante el intercambio de mensajes.

Sin embargo, el trato se truncó cuando, el mismo día que se iba a producir la entrevista en directo, el programa recibía el siguiente mensaje de la representante de Duque: "Qué pena con ustedes, finalmente Valeria acaba de decidir guardar silencio un poco más de tiempo por temas legales". La propia modelo se ponía en contacto con la dirección del programa y mencionaba de nuevo esos "motivos legales" que le impedirían conectarse con el plató de 'Fiesta', pero dejaba abierta la posibilidad de una futura entrevista, eso sí, gestionada por una nueva representante.

Los verdaderos motivos siembran la duda

Los colaboradores del programa de verano 'Fiesta', conducido por María Verdoy y Frank Blanco, no daban crédito ante el cambio de opinión de la supuesta amante de Rauw Alejandro. "No lo entiendo. Valeria estaba muy ilusionada porque quería un programa de televisión para desmentir todo esto", comentaba Aurelio Manzano. Lo que tampoco se ha entendido es "el cambio fulminante de la jefa de prensa que en 24 horas fue cesada de su cargo", según el periodista. Este comportamiento podría deberse a que, en realidad, la modelo estaría dispuesta a desvelar su verdadera relación con el ex de Rosalía y de ahí su retiro temporal para evitar problemas legales. "Blanco y en botella, si tiene miedo...por algo será", apuntaba Verdoy.