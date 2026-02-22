Por Redacción |

'Valle Salvaje' suma una semana más en las tardes de La 1, donde emitirá los capítulos correspondientes al bloque que comprende del 360 al 364. El primero de ello, el del lunes 23 de febrero, mostrará cómo Anastasio sorprende a Victoria rebuscando entre unos papeles y, por tanto, desconfia de sus intenciones. Al mismo tiempo, Braulio por fin encontrará a un sospechoso del asesinato de su padre. Por último, Adriana le hará una confesión demoledora a Rafael.

El martes 24 de febrero, en el episodio 361, José Luis le exigirá a Enriqueta que tanto ella como su hijo dejen el palacio. Braulio seguirá firme en la idea de que Rafael es el culpable del asesinato de su padre. Por su parte, Mercedes observará con preocupación la alianza que se ha formado entre Victoria y Dámaso, aunque él le asegurará que no tiene nada que temer.

Los personajes de 'Valle Salvaje' estarán muy preocupados por la salud de Adriana y su hijo

A mitad de la semana, en el capítulo 362, Adriana empeorará y preocupará mucho al galeno, que duda de si tiene las herramientas suficientes para curarla. Ella pensará que le ha llegado su momento, pero todos se mantendrán esperanzados en que consiga curarla. Por si acaso, ella se despedirá de Valle Salvaje.

¿Cómo acabará la semana?

El personaje de Alejo en una escena de 'Valle Salvaje'

El jueves 26 de febrero, en el episodio 363, el valle seguirá muy preocupado por el estado de Adriana, pero también de su hijo.. Esta buscará el modo de salir de la comarca para tratar de buscar ayuda más allá.

En el final de la semana, el capítulo 364, Pedrito tomará la voz cantante al plantarse frente a su tía Victoria y echarle en cara cómo le duelen las continuas guerras familiares. Entre tanto, Alejo se cansará de las reiterativas insinuaciones de Braulio. No obstante, este arrebato podría ser muy mal recibido por su primo.