'Valle Salvaje' ha clausurado otra semana en la que ha demostrado que ya está más que consolidada en la tarde de La 1 y, de cara a su siguiente tanda de episodios, quiere ir aún más allá. Para ello, convocará a su fiel público para atestiguar un momento determinante: el parto de Adriana tras haber roto aguas en la boda con Rafael.

El capítulo 355, que se emitirá el lunes 16 de febrero, jugará con esa inevitable tensión al avisar de que el desenlace del parto está próximo, aunque la cercanía será muy relativa. Mientras tanto, todo Valle Salvaje estará en vilo y depositará su confianza en las parteras, que serán las responsables de que nazca o no la próxima generación de los Gálvez de Aguirre y Salcedo de la Cruz.

'Valle Salvaje' emprende una semana muy tensa

Un día después, el martes 17 de febrero, Braulio le revelará a Alejo que es la única persona en la que confía para resolver qué pasó con su padre. Por su parte, Luisa superará sus miedos y se atreverá a contarle a Pepa lo que escuchó a las parteras. Posteriormente, el miércoles 18 de febrero, Braulio interrogará a Mercedes con respecto al nexo entre Domingo y Bernardo hasta el punto de incomodarla. En paralelo, Pura visitará a Luisa, desacreditando sus sospechas, y Dámaso sorprenderá a Victoria con una inesperada propuesta.

Marco Pernas en 'Valle Salvaje'

¿Cómo acabará la semana?

La penúltima entrega de la semana, programada para el jueves 19 de febrero,, que intentará aliarse con Victoria para crear un frente contrario a José Luis. Además, convencerá a Mercedes para que engañe a Victoria. A su vez,en su investigación, aunque el joven le explicará que todo forma parte de un plan mayor.

Finalmente, el viernes 20 de febrero verá la luz en La 1 el capítulo 359 de la serie de Bambú Producciones, en el que Enriqueta le aconsejará a su hijo cómo debe actuar, exhibiendo una actitud realmente ambiciosa. Por último, Atanasio compartirá información recién obtenida con Matilde y Adriana se debatirá entre la vida y la muerte.