'Valle salvaje' afronta la semana de San Valentín con la boda de Rafael y Adriana y su inminente parto

Con el día de los enamorados marcado para el sábado 14 de febrero, 'Valle Salvaje' afronta una semana de lo más romántica a partir de este lunes 9 de febrero. La serie de Bambú Producciones afrontará entonces su episodio 350 con la esperada boda de Adriana y Rafael. Una preciosa ceremonia en la que la pareja declarará su amor ante sus invitados y que traerá consigo lágrimas, alegrías e incluso sorpresas.

El mares 10 de febrero, La 1 emitirá el episodio 351, en el que Adriana se pondrá de parto. Por desgracia, la partera parece que tardará en llegarán, lo que hará que crezca la desesperación en su entorno. Pepa, por su parte, se lanzará a confesar a Francisco su decisión de abandonar la Casa Pequeña, mientras que alguien cercano a Braulio llegará por sorpresa a Valle Salvaje.

El desconcierto se apoderará de José Luis y Alejo en el episodio 352 que verá la luz el miércoles 11 de febrero, a causa de la inesperada presencia de Enriqueta quien, aunque asegura que el motivo de su visita es la boda de Rafael, evidentemente aparecerá demasiado tarde. Alejo compartirá con Bárbara sus temores acerca de lo que pueda estar buscando realmente su tía en Valle Salvaje. En cuanto al parto de Adriana, la partera por fin hará su aparición, aunque no será precisamente quien esperaban.

¿Cómo acabará la semana?

El jueves 12 de febrero, la preocupación por el precario estado de Adriana

El episodio 354 del viernes 13 de febrero será el encargado de poner el punto final a la semana, en vísperas del día de San Valentín. En él, Bárbara aparentará tener muy buena conexión con Enriqueta, pero esta aprovechará un momento a solas con su hijo para advertirle sobre la posibilidad de que corran peligro. En cuanto a Adriana, ella y Rafael compartirán su temor ante lo que está por venir, sobre todo cuando Pura anuncie una nueva complicación en el parto.