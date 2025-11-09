'Valle Salvaje' exigirá respuestas a Victoria y ahondará acerca de la muerte de Pilara

Serie relacionada
'Valle Salvaje' ya está lista para arrancar una semana más de noviembre. La serie de RTVE producida por Bambú y emitida a través de La 1 dejó a los espectadores en vilo el viernes 7 de noviembre con la última visita de Adriana a Luisa en la cárcel, así como con la marcha de Isabel, acerca de la cual Eva y Amadeo fueron incapaces de encontrar una explicación al ser preguntados por Atanasio.
En su siguiente tanda de episodios, la ficción nos devolverá a la Casa Grande el lunes 10 de noviembre mostrando la nueva realidad de Francisco, que se enfrentará a su primer día como mayordomo en pruebas, mientras que Pepa se dedicará a presionar a Adriana para que se sincere con respecto a Luisa. Dámaso se plantará ante Victoria para exigirle respuestas sobre el pasado. En esa dirección se seguirá avanzando el martes 11 con el capítulo 293, en el que Dámaso, tras escuchar las acusaciones de Victoria, le permitirá a Mercedes dar su propia versión de los hechos.
Mientras tanto, alguien sorprenderá a Matilde y descubrirá su verdadero vínculo sentimental con Atanasio. Un día después, el miércoles 12, el episodio 294 servirá para que Dámaso le pregunte finalmente a Victoria cuál es el verdadero origen de Gaspar. Además, Pepa estallará al escuchar una conversación entre Adriana y Matilde y exigirá que le den las explicaciones pertinentes sobre Luisa.
¿Cómo acabará la semana?
Finalmente, el viernes 14 se desplegará un capítulo 296 que plasmará vívidamente el dolor que atraviesa Alejo al pensar que su historia con Luisa es toda una mentira. Adriana regresará a la prisión para conversar con la criada, quien por fin confesará que el robo de la talla fue cometido por Tomás. En último lugar, Bárbara será testigo de la llegada de Leonardo e Irene al palacio.