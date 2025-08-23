RTVE |

El final de la segunda temporada de 'Valle Salvaje' está llegando y con él también se ha intensificado la trama principal de la serie de RTVE, que está más candente que nunca. Sí, estamos hablando de Úrsula, Adriana y de Rafael que está en el centro de las dos.

Con la negativa de Rafael a estar con Úrsula por su amor a Adriana, la cosa cada vez está más al límite y desde el canal público han querido promocionar ese final de temporada con un vídeo donde se dice que uno de estos personajes va a tener "un último brindis".

Por lo tanto, tendremos una muerte para culminar la temporada en 'Valle Salvaje'. En el vídeo también vemos cómo Úrsula va a ser quien ponga todo en marcha, ya que le "dé un toque especial" a una de las copas con las que vemos brindar a ella misma, a las otras dos partes del triángulo amoroso y a Atanasio, quien les acompaña en ese brindis en el que todos beben.

Debido a todo ello, parece que Rafael o Adriana, o los dos, pueden ser víctimas de un envenenamiento que les deje sin vida, pero habrá que esperar a ver el capítulo completo para conocer todo lo que pasa y si hay un giro final que nos deje con la boca abierta para cambiar nuestra percepción de lo que creemos que puede pasar. De esta manera, RTVE pondrá el broche final a una temporada que se ha mantenido en emisión durante todo el verano y que no ha parado a pesar de la época estival.