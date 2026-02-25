'Valle Salvaje' provoca un recorte de 'La promesa' tras su "capítulo más dramático"

Por Redacción |

'Valle Salvaje' atraviesa una fase determinante, sobre todo, para su protagonista. La salud de Adriana está muy debilitada y desde hace varios capítulos está en duda su supervivencia, por lo que la serie de La 1 producida por Bambú resolverá su destino con emisiones especiales. De hecho, desde la cadena pública ya se está promocionando el episodio del miércoles 25 de febrero como el "más dramático", aunque el cierre de la semana puede ser aún más intenso.

Y es que, a juzgar por la programación oficial de La 1, el mes de febrero terminará con múltiples curvas en 'Valle Salvaje'. Como ya se había anunciado previamente, 'La promesa' tan solo contará con cuatro episodios en este intervalo, puesto que el correspondiente al jueves 26 de febrero se dividirá para cubrir también el espacio del viernes 27. Esto se debe a una ampliación de su compañera de franja, que afectará principalmente a la penúltima entrega del mes.

Adriana, postrada en 'Valle Salvaje'

Mientras que ese "dramático" capítulo del miércoles 25 no alterará las parrillas habituales de La 1, el del jueves 26 sí que agitará el avispero al arrancar a las 17:45 y culminar a las 19:05, es decir, unos 20 minutos después de lo habitual. Un día después, el viernes 27, el inicio se pospone a las 17:50 y el desenlace, a las 18:55, lo cual deja a 'La promesa' con una escasa media hora en cada jornada.

'Valle Salvaje' se aproxima a un instante trágico

¿Qué pasará en 'Valle Salvaje'?

El capítulo del miércoles 25 mostrará las malas noticias transmitidas por el galeno, quien. Tanto es así que la joven empezará a aceptar que su final está cerca, por más que sus seres queridos no pierdan la esperanza de cara a una posible recuperación. Aun así,tras días de una constante lucha por recuperarse físicamente.

No obstante, el episodio del jueves 26 dará un giro en ese sentido, puesto que la preocupación generalizada se dirigirá hacia la pequeña María, que podría estar en peligro. Ante esta coyuntura, Adriana y Rafael estarán más nerviosos que nunca, mientras que Luisa, una vez conocedora de los temores de esos dos personajes, decidirá salir de la comarca para conseguir la ayuda pertinente.