RTVE desglosa los votos del Benidorm Fest 2026 y desvela el comité seleccionador

El Benidorm Fest 2026 ya ha finalizado. RTVE ha dado carpetazo a la edición menos vista de la historia del festival, que coronó como vencedores a Tony Grox y Lucycalys con su hit 'T Amaré'. La corporación ha dado a conocer los resultados que obtuvieron cada una de las candidaturas en la final y en las dos semifinales, detallando los puntos que cada una recibió por parte del jurado, del demoscópico y del televoto.

Además, también ha desvelado quiénes formaron parte del comité seleccionador: Javier Llano, periodista musical y miembro de la Academia de la Música; Joe Pérez, de Live Nation España; Tony Aguilar, de Los 40; Paloma Sánchez Buendía, directora de Sol Música; Eva Castillo, Especialista en Comunicación y Música & Cultura; Jaime Acero, productor TelevisaUnivision; Alicia Gómez Sánchez, de Starlite; Elena Gómez, de RNE y Directora de Radio 1; Esteban Calle, subdirector de Marketing RTVE; Manuel Francisco Rodríguez Seijas, curador musical y Ángela Fernández, periodista y presentadora de RTVE Play.

Tras un primer desarrollo, este comité de 11 personas seleccionó 30 candidaturas y, posteriormente, César Vallejo, director del Benidorm Fest; Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE; María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE y Sergio Calderón, director de TVE, configuraron la lista de las 18 canciones participantes a través de un mecanismo de quórum.

Kitai fueron los favoritos del jurado profesional en la primera semifinal

Los resultados de la primera semifinal

Gracias a este desglose,. Si echamos un vistazo a los resultados, son destacables los cambios de opinión del jurado, que varió considerablemente las posiciones de los participantes entre la semifinal y la gran final del sábado 14 de febrero.

Los ganadores de la primera semifinal fueron Tony Grox y Lucycalys, que también vencieron al resto de participantes en la gran final. En esta gala clasificatoria, el segundo lugar lo ocupó Izan Llunas, seguido de Kenneth y KITAI. Mikel Herzog Jr. y el dúo formado por María León y Julia Medina cerraron la lista de las candidaturas clasificadas de la noche.

Tony Grox & Lucycalys obtuvieron un total de 151 puntos: 63 del jurado, 40 del demoscópico y 48 del televoto

Izan Llunas logró 147 puntos en total: 71 del jurado, 48 del demoscópico y 28 del televoto

y 28 del televoto Kenneth reunió un total de 142 puntos: 74 del jurado, 28 del demoscópioc y 40 del televoto

KITAI logró 130 puntos en total: 78 del jurado , 20 del demoscópico y 32 del televoto

, 20 del demoscópico y 32 del televoto Mikel Herzog Jr. consiguió 90 puntos: 38 del jurado, 32 del demoscópico y 20 del televoto

María León y Julia Medina sumaron 85 puntos en total: 37 del jurado, 24 del demoscópico y 24 del televoto

Luna Ki obtuvo un total de 68 puntos: 36 del jurado, 16 del demoscópico y 16 del televoto

Dora & Marlon Collins sumaron 61 puntos: 41 del jurado, 8 del demoscópico y 12 del televoto

Greg Taro logró un total de 38 puntos: 18 del jurado, 12 del demoscópico y 8 del televoto

Por tanto, el jurado situó a KITAI como la propuesta ganadora, seguida de Kenneth e Izan Llunas. Mientras, los ganadores de la gala quedaron en cuarta posición. Mikel Herzog Jr. y María León y Julia Medina eran superados por Dora Postigo & Marlon Collins, que no consiguieron hacerse con el puesto en la final. Cerraron la clasificación del jurado Luna Ki y Greg Taro.

The Quinquis fueron los favoritos del jurado profesional en la segunda semifinal

Los resultados de la segunda semifinal

Con respecto a la segunda semifinal, Rosalinda Galán se situó como vencedora gracias al apoyo de la audiencia. En segunda posición, The Quinquis, los ganadores del jurado, que fueron los quintos que más puntuación recibieron en el televoto. Miranda! & bailamamá, Dani J, Asha y Mayo cerraron la lista, dejando fuera de la gran final a Atyat, Ku Minerva y Funambulista, que se quedó a solo cuatro puntos de pasar a la final y de superar a Mayo.

Rosalinda Galán recibió un total de 157 puntos: 61 del jurado, 48 del demoscópico y 48 del televoto

y The Quinquis recibieron un total de 126 puntos: 82 del jurado , 20 del demoscópico y 24 del televoto

, 20 del demoscópico y 24 del televoto Miranda! & bailamamá recibieron un total de 112 puntos: 68 del jurado, 12 del demoscópico y 32 del televoto

Dani J recibió un total de 103 puntos: 51 del jurado, 32 del demoscópico y 20 del televoto

ASHA recibió un total de 95 puntos: 63 del jurado, 16 del demoscópico y 16 del público

MAYO recibió 93 puntos: 45 del jurado, 8 de demoscópico y 40 del televoto

Funambulista obtuvo 89 puntos en total: 41 del jurado, 40 del demoscópico y 8 del público

Atyat sumó 75 puntos: 23 del jurado, 24 del demoscópico y 28 del televoto

KU Minerva recibió un total de 62 puntos: 22 del jurado, 28 del demoscópico y 12 del público

Por parte del jurado, Miranda! & bailamamá fueron los segundos que más puntuación recibieron después del trío de 'Tú no me quieres', superando a Asha y a Rosalinda Galán, que dejaron en tercera y cuarta posición. Sin embargo, el público, tanto el demoscópico como el televoto, aupó a la 'Mataora' con sus dos máximas puntuaciones, ganando la segunda semifinal.

Votaciones de la final

Tony Grox & LUCYCALYS obtuvieron un total de 166 puntos: 82 del jurado, 36 del demoscópico y 48 del televoto. Recibieron 11.100 votos de la audiencia, de los cuales 10.705 fueron a través de la App de RTVE Play, 251 SMS y 144 llamadas

ASHA obtuvo 144 puntos en total: 92 del jurado, 28 del demoscópico y 24 del televoto. Recibió 2.369 votos del público, de los cuales 2.160 llegaron a través de RTVE Play, 117 SMS y 92 llamadas

Rosalinda Galán recibió 140 puntos en total: 52 del jurado, 44 del demoscópico y 44 del televoto. El público le otorgó 8.927 votos: 8.600 en RTVE Play, 228 por SMS y 99 por llamadas

Izan Llunas obtuvo en total 139 puntos: 71 del jurado, 48 del demoscópico y 20 del televoto. La audiencia le dio 2.318 votos, de los cuales 1.997 fueron a través de RTVE Play, 171 SMS y 150 llamadas

Miranda! & bailamamá recibieron 118 puntos: 70 del jurado, 8 del demoscópico y 40 del televoto. El público les dio 3.848 votos: 3.655 a través de RTVE Play, 129 SMS y 64 llamadas

KITAI obtuvo un total de 103 puntos: 51 del jurado, 20 del demoscópico y 32 del televoto. Recibió 2.842 votos de la audiencia, de los cuales 2.561 llegaron por RTVE Play, 196 por SMS y 85 por llamadas

The Quinquis reunieron 93 puntos en total: 65 del jurado, 16 del demoscópico y 12 del televoto. El público les dio 2.225 votos: 2.088 por RTVE Play, 98 por SMS y 39 por llamadas

María León ft. Julia Medina recibieron en total 82 puntos: 30 del jurado, 24 del demoscópico y 28 del televoto. La audiencia les otorgó 2.814 votos, de los cuales 2.625 fueron a través de RTVE Play, 123 SMS y 66 llamadas

Dani J sumó un total de 80 puntos: 40 del jurado, 32 del demoscópico y 8 del televoto. Recibió 2.122 votos del público: 1.948 por RTVE Play, 127 por SMS y 47 por llamadas

Mikel Herzog Jr. obtuvo 79 puntos en total: 23 del jurado, 40 del demoscópico y 16 del televoto. Este último reunió 2.305 votos, de los cuales 2.107 fueron en RTVE Play, 108 SMS y 90 llamadas

MAYO logró 64 puntos: 24 del jurado, 4 del demoscópico y 36 del televoto. La audiencia le dio 3.695 votos: 3.015 a través de RTVE Play, 590 por SMS y 90 por llamadas

Kenneth obtuvo 40 puntos: 24 del jurado, 12 del demoscópico y 4 del televoto. El público le otorgó 1.498 votos, de los cuales 1.400 fueron por RTVE Play, 55 SMS y 43 llamadas

Si comparamos así las puntuaciones del jurado de las semifinales a la final, comprobamos cómo Asha pasó de ser la tercera de su semifinal a la favorita del sábado, mientras que Tony Grox y LUCYCALYS fueron la cuarta opción del jurado profesional, pero subieron al segundo puesto el 14 de febrero. Uno de los que más cambio también notó de la semifinal a la gran final fue Kenneth, que fue segundo el martes 10 de febrero y terminó en la posición 10 en el ranking del jurado del sábado.