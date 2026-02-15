Por Redacción |

El Benidorm Fest 2026 ha llegado a su fin. Sin embargo, antes de desmontar el gran despliegue técnico y artístico auspiciado por RTVE, se ha realizado una última rueda de prensa para entrar en contacto con los flamantes ganadores, Tony Grox y Lucycalys, y también para valorar los resultados de una quinta edición que, pese a su salto cualitativo, ha suscitado un menor interés entre el público tras desligarse de Eurovisión.

El encuentro con los medios, celebrado en la mañana del domingo 15 de febrero, ha mantenido a Grox y Lucycalys en "una nube" tras su triunfo con 'T amaré'. Por su parte, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha sido la encargada de sacar el bisturí para hacer un análisis de las cifras cosechadas por la Final, que consiguió liderar en el prime time con un 12,1% de share y 1,085 millones de espectadores. No obstante ese dominio tiene un reverso negativo: hay un descenso de -5 puntos con respecto a 2025 y una fuga de casi la mitad de los espectadores para anotar el cierre menos visto de la historia del certamen.

Rueda de prensa posterior a la Final del Benidorm Fest 2026

"Analizar las audiencias siempre es muy complicado. La realidad es que el Benidorm Fest es un fenómeno social que va mucho más allá de la pantalla. No es ningún secreto que el consumo de televisión ha variado muchísimo. En el caso de esta semana en concreto, se dan otros factores como el Carnaval o San Valentín, una serie de elementos que distorsionan el dato final puro y duro en cuanto al share o al número de personas que lo han visto", justifica Eizaguirre.

"Si analizas los datos y miras la curva y la parte digital, todos somos conscientes de que el Benidorm Fest", ha resaltado la directiva, que además ha querido destacar el impacto por targets de una Final que ha brillado especialmente entre jóvenes de 13 a 24 años (21%) y,

El bajón del televoto

Otra información significativa compartida por Eizaguirre ha sido el montante total del televoto, que suponía un 25% del resultado final. Durante la Final de 2026 se han recibido 46.000 votos al sumar los registrados en la app de RTVE Play y los emitidos a través de llamadas y SMS. A la espera de un desglose más pormenorizado, se ha desvelado que las dos propuestas más votadas, la de Tony Grox y Lucycalys y la de Rosalinda Galán, han cosechado 11.000 y 8.900 votos, respectivamente.

En cualquier caso, estas cifras suponen un pronunciado descenso con respecto a la Final de 2025, que tuvo una participación cinco veces más elevada. Según las cifras compartidas por la propia RTVE hace un año, aquella gala recogió 17.422 votos por SMS y llamadas y 223.094 votos por RTVE Play, por lo que hay una diferencia de más de 194.000 votos entre un año y otro.