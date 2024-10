Por Alejandro Burrueco Marín |

La batalla de audiencias entre Pablo Motos y David Broncano está a punto de cumplir un mes, pero no por ello está decayendo. El duelo entre 'El hormiguero' y 'La revuelta' está más vivo que nunca y así lo ha destacado el programa 'Vaya semanita' de ETB. El espacio de la televisión vasca se ha encargado de poner banda sonora al enfrentamiento con uno de sus sketches humorísticos, resumiéndolo en "progre" o "facha".

'Vaya semanita'

La escena comienza con una pareja que se está riendo ante la televisión tras decidirse por ver a Broncano en La 1: "". Es entonces cuando da comienzo el número musical con una parodia de la canción 'Y.M.C.A' de Village People cargada de crítica social: ". Si lo pones en Twitter serás mucho más progre".

Sin embargo, el programa vasco no se queda solo con la lucha entre Antena 3 y La 1, sino que también recoge a Telecinco, pese a que se quedara fuera de juego con 'Babylon Show'. "Di no a Ana Rosa y sí a Jorge Javier. A Iker Jiménez ya no puedes ver, la guerra cultural acaba de empezar", entonan sobre la batalla ideológica interna que existe en Mediaset España.

"¿En qué bando estás?"

"Mójate, ¿en qué bando estás?", le pregunta el personaje de Andoni Agirregomezkorta al de Javier Antón. "Como te digo una cosa te digo la otra, tampoco hay que decirlo así todo tan drástico", contesta Antón logrando que vuelva a arrancar el número musical. "Lo sabía, facha. Si no tomas partido eres facha. Ni izquierda, ni derecha, eres facha", es como describe 'Vaya semanita' con su particular ironía a aquellos que no se han posicionado a favor de ninguno de los dos espacios del access prime time.