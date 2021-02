'Veneno' se cuela en un sketch de 'Saturday Night Live' ante el asombro de Javier Calvo

Hace meses que el éxito de 'Veneno' cruzaba el charco. La visibilidad de la serie ha llegado a tal punto que incluso ha sido referenciada en un sketch del famoso programa americano 'Saturday Night Live'. Sin embargo, la aparición de una imagen de la ficción en el programa ha ocurrido en un momento en el que no había contexto para ello. Por ese motivo, Javier Calvo, uno de los creadores de la serie, ha mostrado su desconcierto a sus seguidores: "¿Por qué aparece el cartel de Veneno?", preguntó el investigador de 'Mask Singer: adivina quién canta'.

Colin Jost habla en 'Saturday Night Live' y aparece el póster de 'Veneno'

La explicación al curioso suceso sería que durante la retransmisión del programa habría algún problema y el cartel promocional de 'Veneno' apareció sin venir a cuento en la sección "Weekend Update", presentada por Colin Jost y Michael Che. El marido de Scarlett Johansson realizó un monólogo en el que se utilizaban imágenes para apoyar cada broma que realizaban los conductores. El cartel de la ficción española, que aparecía mientras se mencionaban las inversiones de la franquicia GameStop, no tendría que haber aparecido.

La imagen de Daniela Santiago caracterizada como Cristina Ortiz se coló unos segundos en directo y muchos espectadores se percataron de este error en el programa. Después de haber recibido numerosos comentarios al respecto, Colin Jost explicó a través de su cuenta de Instagram qué es lo que ocurrió: "En el ensayo general de anoche iba a hablar de lo mucho que me gusta 'Veneno', pero finalmente esa sección se cortó por falta de tiempo. La imagen apareció en directo sin más. Fue bastante confuso porque estaba hablando sobre GameStop al mismo tiempo".

POR QUÉ APARECE EL CARTEL DE 'VENENO' sobre el minuto 0:42?? https://t.co/2DgjGeYBc6 — Javier Calvo ?????????? (@javviercalvo) January 31, 2021

Colin Jost recomienda 'Veneno'

Después de explicar qué es lo que pasó con el cartel de 'Veneno', Colin Jost aprovechó su publicación para recomendar a sus más de 540.000 seguidores en Instagram que viesen la serie: "Si no has visto 'Veneno', te lo recomiendo mucho. Puede que no lo adivines por el póster, pero es casi seguro que te hará llorar", afirmó el humorista, que añadió una pequeña broma con respecto a las acciones de GameStop: "Al igual que GameStop, si administra un fondo de cobertura", concluyó el monologuista de 'Saturday Night Live'.