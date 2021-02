Verdeliss revela entre lágrimas lo que pensó tras su accidente de coche: "He matado a mis hijos"

Verdeliss es conocida por muchas personas como creadora de contenido en YouTube y el resto de redes sociales, pero otros tantos la recuerdan por su paso en 'Gran Hermano VIP'. Sin embargo, esta vez desembarca en 'Las uñas', formato de Atresplayer Premium para contar uno de los momentos más duros y complicados de su vida: un accidente de coche en la autopista.

Verdeliss en 'Las uñas'

"Me cogí a mis hijos un día y me fui al País Vasco", empieza comentando la youtuber mientras se le empieza a quebrar la voz. Condicionada por una serie de noches en las que no consiguió pegar ojo, sintiendo ansiedad y cansancio, Verdeliss cuenta que se quedó "dormida en la autopista". Durante la entrevista, se puede apreciar cómo esto es la cúspide de una situación vital compleja que le afectó demasiado: "Fue como que mi cuerpo terminó de reventar y me choqué a 120", confirma.

La creadora de contenido empezó contando cómo ocurrió el accidente: "Noté que me empezaba a dormir", contaba justo antes de explotar a llorar y afirmar que se golpeó contra la mediana de una autopista. De hecho, fue el propio golpe lo que la despertó y, en ese momento, pronuncia unas palabras muy duras donde se aprecia perfectamente el dolor que siente: "Pensé: 'He matado a mis hijos por mis historias'". En ese momento, con una voz quebrada y un pañuelo para secar sus lágrimas prosiguió contando estos hechos tan duros.

Aturdida por el momento, Verdeliss sintió como "el coche empezó a dar tumbos": "Pensé que había dado vueltas de campana y que se había acabado todo", asegura. Sin embargo, justo después escuchó a una de sus hijas preguntar que qué era lo que estaba ocurriendo, entonces, salió del coche para llamar a la policía. Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún daño personal, aunque las secuelas psicológicas persisten.

Verdeliss fue víctima de un delito de suplantación

Su condición de personaje público hace que muchas personas de dudoso honor utilicen su imagen para cometer estafas a través de información falsa. En este caso, lo que ocurrió fue que apareció una cuenta que, supuestamente, era de Verdeliss e invitaba a registrarse en una web, dando un número de teléfono, para conseguir un premio de 1000€. Al tratarse de un fraude, la youtuber decidió compartir el siguiente mensaje: "Me comentáis muchas que os ha llegado esto por Facebook. Ya han borrado la cuenta, pero desde aquí alerto a quien haya rellenado sus datos: NO SOY YO".