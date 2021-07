Víctor Sandoval le desea la muerte a Nacho Polo al enterarse de que está en Madrid

Víctor Sandoval ha vuelto a estallar en 'Sálvame'. El colaborador protagonizaba una acalorada discusión con Kiko Matamoros al enterarse que su expareja, Nacho Polo, estaba pasando unos días en Madrid, algo que no le ha gustado en absoluto y aprovechaba el programa para lanzarle un duro mensaje en directo.

Víctor Sandoval en 'Sálvame'

"Te han visto en la calle Serrano. Está mi abogado. Sabes el teléfono, ¿no? A ver si acabamos de cerrar las cositas", empezaba alertado a su exmarido. "A España le gusta un lloro y a mis padres verte, a ver si te ven pronto". Ante estas palabras, Carlota Corredera y el resto de colaboradores le pedían que las retirase por respeto.

Tras estas duras declaraciones en las que le deseaba la muerte, que en el acto eran censuradas por la presentadora, el tertuliano no daba su brazo a torcer. "No lo retiro, me da igual, que a mí me lo dicen ellos. Cuando hablo con mis padres me dicen: '¿viene ya Nacho?'. Y les digo, 'No, espérate que ya le mando pronto'. ¡Te están esperando! Que se han ido sin el dinero que les debes".

Enfrentamiento con Kiko Matamoros

"No se puede esto, no te lo puedo permitir y lo siento en el alma. No te puedo permitir que en un programa de televisión que nos está viendo tantas personas desees la muerte a nadie, aunque sea en sentido figurado. Ni te favorece ni te ayuda nada", le contestaba la presentadora. El colaborador aprovechaba también para dirigirse a Kiko Matamoros y recriminarle su buena relación con Nacho Polo: "Si eres amigo mío no deberías ser amigo suyo. ¿Cómo puedes tener cariño a ese ser que me ha destrozado?".