Muere la madre de Víctor Sandoval, tras haber superado el coronavirus, a los 92 años

Víctor Sandoval acaba de dar una de las peores noticias de su vida. Tras haber anunciado que su madre estaba muriéndose y mostrarse completamente destrozado, ha ocurrido el triste desenlace: su madre ha fallecido a los 92 años, tras haber superado el coronavirus, pero que le dejó unas secuelas irreparables en su organismo.

Víctor Sandoval, en 'Sálvame'

A través de las redes sociales, el colaborador de 'Sálvame' ha informado a sus seguidores de esta noticia publicando una foto junto a su madre y se ha despedido de ella con un emotivo mensaje. "Solo has estado dos meses sin papá, ya estáis juntitos", comenzaba publicando, haciendo mención a que su padre falleció en el mes de febrero.

"Mamá, me dejas roto, el dolor es tan grande que me cuesta hasta respirar. Siempre me decías que estaba enmadrado y qué razón tenias. Has tenido que morir para que descubra el dolor del alma, ese no tiene consuelo", escribe Sandoval en su despedida dedicándole estas últimas palabras: "Descansa en paz mamá, volveremos a vernos. Te quiero".

Dos pérdidas muy seguidas

El padre de Sandoval falleció a finales del mes de febrero, una noticia de que la que la madre no llegó a estar informada. "Mi madre no sabe que mi padre no está. Hace dos meses, pero mi madre lleva un mes ya así", contó el colaborador la tarde del 30 de abril en 'Sálvame', donde narró cómo estaba viviendo los últimos días "como si se me muriera algo por dentro".