Por Julia Almazán Romero |

A punto de cumplirse un mes desde que ' La familia de la tele ' desapareciera de la parrilla de TVE,. En una reciente entrevista, el colaborador ha puesto palabras a lo que muchos ya pensaban.

"Nadie se espera que algo va a fracasar..., pero los responsables de los fracasos no lo asumen jamás", sentencia Sandoval en el podcast 'El círculo independiente' de Euprepio Padula. Lejos de culpar a la cadena pública, lanza un mensaje claro: "Aquí el responsable del fracaso, porque es un fracaso, no es Televisión Española. Por más que dicen de que no es del público de TVE... Mentira. ¡El público es todo igual! (...) Ve cosas interesantes y que quiere ver, esté en la cadena que esté".

Víctor Sandoval posa en la presentación de 'La familia de la tele'

En este sentido, el televisivo defiende el esfuerzo promocional de la cadena: "TVE puso toda la carne en el asador. No he visto mayor promoción que la que se ha hecho de este programa. Fue brutal". Lo que falló, dice, fue otra cosa: "Cada día el programa era una cosa (...) ¿Qué proyecto había aquí? ¿De qué iba?". Según explica, cuando firmaron sus contratos, les hablaron de un contenedor con múltiples secciones. La realidad fue distinta: "¿Cuántos pilotos se hacen? Ninguno".

En la entrevista, el tertuliano también señala una de las causas principales del desplome del programa: "Hacer televisión basándose en la improvisación no funciona. Hay que tener una escaleta. No digo de guiones, que yo me los como (...), pero con una base". Una base que, según él, nunca existió: "Yo con 'La familia de la tele' no he podido aprender nada (...) Grababas un reportaje y no salía. Si la audiencia era del 5%, cambiaban todo".

Víctor Sandoval meditando en '¡Sálvese quien pueda!'

"Yo haría la versión rosa de 'Malas lenguas'"

Lejos de quedarse en el análisis del fracaso, Sandoval también reivindica el papel del entretenimiento con su enfoque personal. Comparando el fenómeno de 'Sálvame' con el presente, reflexiona sobre lo que realmente interesa a la audiencia hoy: "A mí no me interesa qué hace Ayuso como política. Me interesa cómo vive, quién le hace la compra, qué hace con su novio". Y lanza una propuesta directa: "Yo haría la versión rosa de 'Malas lenguas'. Vosotros habláis de política, y yo de la vida personal de cada uno de ellos", sentencia.