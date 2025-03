Por Pablo Fernández Pérez |

La décima gala de 'El desafío' llegó y nos presentó los nuevos retos en los que se habían estado preparando los concursantes durante toda la semana. Además, en este programa del 14 de marzo, se decidiría el primer finalista a optar por el gran premio del programa, por lo que hubo más competitividad que normalmente. Gotzon Mantuliz fue el elegido, pero Victoria Federica no se lo iba a poner nada fácil, costara lo que costara.

La nieta del rey emérito pidió por voluntad propia enfrentarse a la prueba de las llamas, en la que se debe pasar por un pasillo de una estrechez considerable, abrir el candado de tres puertas distintas y todo ello, rodeada de fuego. Para este reto era necesario que la concursante llevara una máscara lo suficientemente segura para que no se produjera ningún incidente, lo cual significaba que, de base, la respiración se dificultaba.

Victoria de Marichalar en 'El desafío'

"Todo es difícil en esta prueba. Tienes que pensar en lo que tienes que hacer y, al mismo tiempo, tener cuidado de no quemarte", expresaba Victoria Federica antes de realizar el tremendo desafío. Por su parte, Roberto Leal le preguntaba si se había arrepentido de haber pedido este reto, a lo que ella contestaba que sí. "Un poco (...) Pero es una experiencia única, confío un montón en Pedro y todo su equipo y a ver qué tal". Además, aseguraba que tenía presión "por ser la primera finalista".

El resultado final

Finalmente, después de un minuto y medio que pareció una eternidad, la influencer conseguía lograr el objetivo y superar con creces el desafío. Ella misma aseguraba: "He tragado un montón de humo, por eso me cuesta un poco respirar". Incluso, reconoció que en los ensayos estuvo a punto de tirar la toalla: "Había momentos en los que no me veía capaz de hacerlo. Me agobiaba muchísimo y me desequilibraba un montón en las pasarelas". No obstante, la concursante se mostraba orgullosa y no es para menos.