Viola Davis será Michelle Obama en la antología 'First Ladies' de Showtime

Viola Davis se mudará a la Casa Blanca para su próximo proyecto, y no es que le quiera quitar el puesto a Donald Trump. La actriz de 'How to Get Away with Murder' interpretará a Michelle Obama en 'First Ladies', la antología dramática que prepara Showtime que busca ofrecer un mirada personal a las vidas de las primeras damas de Estados Unidos.

Viola Davis será Michelle Obama en 'First Ladies'

La ficción, que estará producida por Davis y su marido y socio Julius Tennor, mostrará la vida personal y política de las primeras damas de diferentes periodos de la historia. El plan de sus responsables es que la primera temporada se centre en Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michelle Obama.

'First Ladies' pondrá el foco en el Ala Este de la Casa Blanca en oposición al Ala Oeste y mostrará el lugar en el que las esposas de los presidentes de Estados Unidos, mujeres en su mayoría carismáticas, complejas y dinámicas, han tomado algunas de las decisiones más importantes del mundo sin que la gente lo sepa.

El novelista Aaron Cooley ("Four Seats: A Thriller of the Supreme Count") se encargará de escribir el guión de la serie y ejercerá como productor ejecutivo junto a Davis, Tennon, Jeff Gaspin, Cathy Shulman y Brad Kaplan.

Son varias las actrices que han interpretado en alguna ocasión a Michelle Obama, pero nunca en televisión más allá de las parodias en programas cómicos. En 2016, por ejemplo, Taika Sumpter interpretó a la primera dama en "Michelle & Obama", un film que narraba la historia de la primera cita de Barak Obama y Michelle Robinson.

De la política a la producción

Los Obama, por su parte, preparan su salto a la producción de contenido a través de su productora recientemente creada, Higher Ground Productions, que tiene en desarrollo diversos proyectos, entre los un destacan 'Bloom', una serie dramática ambientada en el mundo de la moda de Nueva York posterior a la Segunda Guerra Mundial, y la adaptación cinematográfica de la biografía "Frederick Douglass: Prophet of Freedom" de David W. Blight.