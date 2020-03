Violeta Mangriñán, rota de dolor, destapa que Fabio le fue infiel

La pareja formada por Violeta Mangriñan y Fabio Colloricchio parecía la relación perfecta. Sin embargo, como bien dice nuestro refranero, no es oro todo lo que reluce y, a veces, de cara a la galería toca poner buena cara cuando, en realidad, se está roto de dolor. Pues precisamente, eso es lo que les ocurrió a ambos este verano, ya que, ahora, la joven se ha atrevido a confesar que él le fue infiel.

Violeta Mangriñán, en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Así lo ha contado en 'Mujeres y hombres y vivecersa', programa en el que es colaboradora. Todo venía de una pelea que estaba manteniendo con Sofía, Kiko y Oriana, un totum revolutum capaz de volver loco a cualquiera. En un momento dado, la joven decidía explotar y dar a conocer que ella sí sabe lo que es una infidelidad: "Fabio me puso los cuernos este verano", desvelaba. "Se lió con una chica, se dieron un par de besos y yo decidí perdonarlo", prosiguió la joven, dejando al público con la boca abierta.

Entre lágrimas, la joven dio quiso usar su historia para dar una lección a los presentes y a todos los que le acusan de traficar con su vida: "A lo mejor me hubiera venido mejor hacer un Lecturas o ir a los platós a contarlo, pero decidí compartirlo solo con mis amigas y la gente que me quiere", apostillaba Mangrián, que no pudo evitar alguna pullita de Sofía Suescun, del estilo: "Es que no interesas a nadie".

La relación entre Violeta y Fabio

Violeta y Fabio comenzaron su relación en 'Supervivientes 2019'. Ella había entrado con pareja al programa, pero no pudo evitar caer rendida ante los brazos del italiano. En el propio reality iniciaron su relación y dieron rienda suelta a su pasión y, al volver a España, afianzaron aún más su pareja. No obstante, en el canal que posee la joven en la plataforma de Mediaset, sí que ha ido dando pistas de que han atravesado algún que otro bache, como por ejemplo cuando se decantaron por acudir a una terapia de pareja.