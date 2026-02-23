Lara Álvarez y Violeta Mangriñán fichan por 'El desafío' como concursantes de la séptima edición

Programa relacionado
El desafío
2021 - Act
España
Concursos Talent
Popularidad: #26 de 1.914
- 4
- 2
La sexta edición de 'El desafío' continúa en emisión en Antena 3, consolidada como una de las apuestas de entretenimiento más exitosas de la cadena. Con su combinación de pruebas de vértigo, fuego, apnea y resistencia física y mental, el programa sigue generando expectación cada viernes, manteniendo a los espectadores pegados al televisor para ver a las celebrities superando retos que ponen a prueba sus límites.
Mientras continúa en la parrilla de Antena 3, la productora 7 y Acción ya prepara la séptima edición que se estrenará a lo largo del próximo curso televisivo. Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva, Violeta Mangriñán será una de las concursantes que se enfrentarán a los desafíos del programa conducido por Roberto Leal. La influencer valenciana se suma así a un casting que promete seguir mezclando rostros conocidos de la pequeña pantalla con perfiles mediáticos que atraen tanto a la audiencia tradicional como a los seguidores de redes sociales.
Una influencer muy televisiva
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- Jurado de 'Decomasters': "Disgustos no nos han dado los concursantes, pero sí momentos de risas y de llantos"
- Blanca Romero ('Pura Sangre'): "Parece que cuando pasan los años ya vas estando más olvidada"
Violeta Mangriñán se dio a conocer al gran público gracias a su participación en 'Mujeres y hombres y viceversa', donde su personalidad y carisma le permitieron conquistar a la audiencia de Telecinco. Más adelante consolidó su notoriedad con su paso por 'Supervivientes 2019', reality en el que mostró su capacidad de resiliencia y su espíritu competitivo, cualidades que encajan a la perfección con la filosofía de 'El desafío'.
Pablo Motos y Jorge Salvador, capaz de generar expectación y conversación entre distintos públicos. De este modo, el formato repite perfiles en la línea de Lola Lolita o Daniel Illescas.
La producción de la séptima edición continúa avanzando y muy pronto se dará a conocer el casting completo, que promete ser tan variado y competitivo como en temporadas anteriores. La participación de Mangriñán marca un primer anuncio potente, ya que se trata de un rostro muy ligado a Mediaset España que ahora desembarca en Atresmedia. Con este fichaje el programa sigue apostando por combinar entretenimiento extremo con perfiles conocidos que aporten carisma, emoción y visibilidad digital a cada prueba. Una fórmula que sigue funcionando y liderando, como puede verse en las audiencias de su última entrega: 12,7% de share y 1,2 millones de espectadores de media.
Lara Álvarez salta a Atresmedia
Violeta Mangriñán compartirá espacio en 'El desafío' junto a Lara Álvarez. Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva, la presentadora dejará de lado su faceta de maestra de ceremonias para convertirse en concursante del programa de retos. De este modo, da el salto a Atresmedia después de haber probado suerte en RTVE con 'La conexión'.
Lara Álvarez fue la presentadora desde Honduras de 'Supervivientes' durante muchos años. Sin embargo, la falta de confianza de la cadena en ella para ofrecerle programas donde ella fuera la presentadora titular acabaron por hacer mella en su paso por la cadena hasta el punto de no renovar su contrato con Mediaset. Tras esto, probó suerte en la pública, pero no gozó de mejor éxito, pues 'La conexión', su concurso debut, se estrenó meses después de ser grabado y tuvo una emisión exprés.