Lara Álvarez y Violeta Mangriñán fichan por 'El desafío' como concursantes de la séptima edición

Por Héctor Alabadí | |

La sexta edición de 'El desafío' continúa en emisión en Antena 3, consolidada como una de las apuestas de entretenimiento más exitosas de la cadena. Con su combinación de pruebas de vértigo, fuego, apnea y resistencia física y mental, el programa sigue generando expectación cada viernes, manteniendo a los espectadores pegados al televisor para ver a las celebrities superando retos que ponen a prueba sus límites.

Violeta Mangriñán ficha por 'El desafío 7'

Mientras continúa en la parrilla de Antena 3, la productora 7 y Acción ya prepara la séptima edición que se estrenará a lo largo del próximo curso televisivo. Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva, Violeta Mangriñán será una de las concursantes que se enfrentarán a los desafíos del programa conducido por Roberto Leal. La influencer valenciana se suma así a un casting que promete seguir mezclando rostros conocidos de la pequeña pantalla con perfiles mediáticos que atraen tanto a la audiencia tradicional como a los seguidores de redes sociales.

Una influencer muy televisiva

Violeta Mangriñán se dio a conocer al gran público gracias a su participación en 'Mujeres y hombres y viceversa', donde su personalidad y carisma le permitieron conquistar a la audiencia de Telecinco. Más adelante consolidó su notoriedad con su paso por 'Supervivientes 2019', reality en el que mostró su capacidad de resiliencia y su espíritu competitivo, cualidades que encajan a la perfección con la filosofía de 'El desafío'.

Violeta Mangriñán fue concursante de 'Supervivientes 2019' en Telecinco

Desde entonces, Mangriñán ha sabido construir, acumulando 2,4 millones de seguidores en plataformas como Instagram y colaborando con marcas nacionales e internacionales. Su experiencia catódica y su fuerte presencia en redes sociales la convierten en un fichaje estratégico para el programa producido por Pablo Motos Jorge Salvador , capaz de generar expectación y conversación entre distintos públicos. De este modo, el formato repite perfiles en la línea de Lola Lolita

La producción de la séptima edición continúa avanzando y muy pronto se dará a conocer el casting completo, que promete ser tan variado y competitivo como en temporadas anteriores. La participación de Mangriñán marca un primer anuncio potente, ya que se trata de un rostro muy ligado a Mediaset España que ahora desembarca en Atresmedia. Con este fichaje el programa sigue apostando por combinar entretenimiento extremo con perfiles conocidos que aporten carisma, emoción y visibilidad digital a cada prueba. Una fórmula que sigue funcionando y liderando, como puede verse en las audiencias de su última entrega: 12,7% de share y 1,2 millones de espectadores de media.

Lara Álvarez como presentadora de 'La conexión'

Lara Álvarez salta a Atresmedia

Violeta Mangriñán compartirá espacio en 'El desafío' junto a Lara Álvarez. Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva, la presentadora dejará de lado su faceta de maestra de ceremonias para convertirse en concursante del programa de retos. De este modo, da el salto a Atresmedia después de haber probado suerte en RTVE con 'La conexión'.

Lara Álvarez fue la presentadora desde Honduras de 'Supervivientes' durante muchos años. Sin embargo, la falta de confianza de la cadena en ella para ofrecerle programas donde ella fuera la presentadora titular acabaron por hacer mella en su paso por la cadena hasta el punto de no renovar su contrato con Mediaset. Tras esto, probó suerte en la pública, pero no gozó de mejor éxito, pues 'La conexión', su concurso debut, se estrenó meses después de ser grabado y tuvo una emisión exprés.