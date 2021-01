María Teresa Campos vuelve a Telecinco de la mano de su familia en 'Viva la vida'

Después de la polémica entrevista que tuvo con Jorge Javier Vázquez en 'Sábado deluxe', María Teresa Campos vuelve a Telecinco. La comunicadora tuvo un fuerte enfrentamiento con el presentador e incluso amenazó con irse en mitad de la entrevista. Semanas después de lo sucedido, los diferentes colaboradores de la cadena criticaron duramente su actitud y la de su familia. Sin embargo, tras haber soportado un diluvio de malos comentarios, la periodista ha aceptado ser entrevistada por Emma García en 'Viva la vida'.

Alejandra Rubio, María Teresa Campos, Terelu Campos y Carmen Borrego

La matriarca de las Campos estuvo durante ocho temporadas como presentadora en '¡Qué tiempo tan feliz!', el exitoso programa que fue sustituido por el mismo al que va a acudir el próximo sábado 23 de enero como invitada especial. Sin embargo, la comunicadora tendrá muy buena compañía en el espacio conducido por Emma García, ya que sus dos hijas se encuentran entre los tertulianos, Carmen Borrego y Terelu Campos, así como su nieta Alejandra Rubio, lo que hará que su paso por 'Viva la vida' sea mucho más amigable.

El programa tiene preparado hacer un repaso de la trayectoria profesional de la comunicadora por el canal privado desde su primer fichaje en 1996. María Teresa Campos fue una de las principales presentadoras de las mañanas tanto en Televisión Española como en Telecinco. Sin embargo, con el paso de los años, sus proyectos se fueron reduciendo. Antes de '¡Qué tiempo tan feliz!', estuvo al frente de otros espacios como 'El laberinto de la memoria' o 'La mirada crítica'. Sus trabajos fuera de su papel habitual no le fueron tan bien, intentó ser colaboradora de 'Sálvame' y después realizó el docureality, 'Las Campos'.

Polémica con Isabel Gemio

María Teresa Campos aparece de nuevo en pantalla después de haber protagonizado una tensa entrevista con Isabel Gemio en YouTube, donde, una vez más, la periodista se marchó indignada con las preguntas que le realizó la exlocutora de Onda Cero: "No he venido a hacer terapia, he venido a una entrevista", saltó la comunicadora para terminar con el lanzamiento de dardos envenenados que se realizaron ambas presentadoras. Pero la situación ha ido más allá de las cámaras y aunque Gemio ha intentado solventar este "mal rollo", la matriarca de las Campos ha dejado claro a la exconductora de 'Sorpresa Sorpresa' que "no le iba a coger el teléfono".