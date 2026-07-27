Vox recurre ante la Audiencia Nacional la concesión de la licencia de TDT a La Séptima

Vox ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la adjudicación de la nueva licencia estatal de TDT a Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo S.L. (SIETE), la empresa que pondrá en marcha La Séptima. El partido considera que el proceso vulneró "el principio básico de adjudicaciones y concesiones" y sostiene que la resolución "no se ajusta a Derecho".
El recurso, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, se dirige contra la resolución de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial que publicó el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de mayo, cuando el Gobierno concedió la nueva licencia de televisión en abierto de ámbito estatal a SIETE.
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La Séptima mantiene su estreno previsto para el 5 de noviembre
El proyecto está impulsado por José Miguel Contreras y cuenta entre sus accionistas con Andrés Varela Entrecanales, Adolfo Utor, Diego Prieto y el empresario argentino José Luis Manzano. La cadena aspira a competir principalmente con Cuatro y laSexta mediante una programación íntegramente en directo, basada en contenidos de producción propia y centrada en la actualidad.
Por el momento, la presentación del recurso por parte de Vox no altera el calendario anunciado por la compañía, que mantiene el lanzamiento de La Séptima para el 5 de noviembre y continúa desarrollando su estrategia digital, con presencia tanto en televisión en abierto como en ordenador y dispositivos móviles.