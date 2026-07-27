Audiencias Domingo 26 de Julio de 2026
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Noche de estreno para Telecinco con la emisión de los dos primeros capítulos de 'Romi'. La serie protagonizada por María Cerezuela y Natalia Millán, disponible al completo en Prime Video, debuta con discretos resultados al firmar un 5,5% de cuota de pantalla en su primer episodio y mejorar ligeramente hasta el 5,8% en el segundo. Ambos quedan relegados a la tercera posición de su franja, muy cerca del 5,6% cosechado por la película "3 bodas de más" en laSexta.
El liderazgo de la noche es para la película "Misión hostil" en La 1, que anota 1,2 millones de espectadores y un 13,7% de cuota de pantalla. La segunda posición corresponde a 'Una nueva vida' en Antena 3, que vuelve a demostrar su solidez con un 9,6% y más de 700.000 espectadores. En Cuatro, 'Cuarto milenio' registra un 5,4% y se queda por debajo del medio millón de espectadores, mientras que 'Me meto en un jardín', con Mercedes Milá en La 2, cierra las ofertas de la noche con un 3,3% de cuota de pantalla.
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Prime time
Película de la semana 1.218.000 13,7%
Cine 413.000 9,0%
Imprescindibles277.000 3,0%
Eduard Punset: la urgencia del tiempo278.000 3,0%
Me meto en un jardín 297.000 3,3%
Me meto en un jardín 206.000 2,9%
Antena 3 presenta 790.000 8,4%
Una nueva vida745.000 9,6%
Cuarto milenio: arrancando la nave T21306.000 3,5%
Cuarto milenio450.000 5,4%
Romi512.000 5,5%
Romi384.000 5,8%
El taquillazo 417.000 5,6%
Late night
El cine que somos 131.000 7,1%
Lucía en la telaraña 110.000 2,4%
Lucía en la telaraña 76.000 2,7%
Lucía en la telaraña 60.000 3,4%
Una nueva vida138.000 5,2%
Cuarto milenio191.000 5,9%
Sportium game show84.000 5,4%
El camino de la verdad170.000 5,5%
Gran Madrid show71.000 4,2%
Cine 150.000 5,6%
Sobremesa y tarde
Sesión de tarde 897.000 11,1%
Sesión de tarde 2 828.000 10,5%
Sesión de tarde 3 732.000 9,9%
Aquí la Tierra796.000 10,7%
Saber y ganar: fin de semana354.000 4,2%
Grandes documentales394.000 4,9%
Australia indómita364.000 4,5%
Lugares extraordinarios del mundo 456.000 5,8%
Previo Tour de Francia 371.000 4,7%
Tour de Francia 439.000 5,7%
Post Tour de Francia 321.000 4,4%
De tapas por España 243.000 3,0%
Multicine 915.000 11,4%
Multicine 2 733.000 9,4%
Multicine 3 511.000 7,0%
Home cinema 627.000 7,8%
Home cinema 2 486.000 6,4%
El show de Paz526.000 6,6%
Fiesta724.000 9,6%
Cine 471.000 5,8%
Cine 2' "Ocean's Twelve: uno más entra en juego"427.000 5,5%
Mañana
Agrosfera128.000 21,8%
Audiencia abierta299.000 12,6%
D Corazón604.000 10,5%
Planeta arqueología. Cuando se explica el pasado por medio de la ciencia 19.000 2,5%
Los conciertos de La 2 24.000 1,9%
Medina21.000 1,2%
Buenas noticias TV36.000 1,9%
Shalom29.000 1,3%
Últimas preguntas54.000 2,3%
El día del Señor203.000 6,9%
Santa misa212.000 7,1%
Pueblo de Dios 88.000 2,7%
Pueblo de Dios 66.000 1,9%
Zoom tendencias62.000 1,7%
Zoom tendencias84.000 2,1%
Flash moda71.000 1,6%
El escarabajo verde 132.000 2,4%
Mi familia en la mochila. Ruta España 155.000 2,3%
Saber y ganar: fin de semana133.000 1,6%
Los más...36.000 2,9%
Los más TV36.000 2,9%
La Voz Kids: batallas169.000 5,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 330.000 8,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 497.000 10,2%
La ruleta de la suerte1.077.000 15,9%
Love shopping TV3.000 0,6%
¡Toma salami! 15.000 2,4%
¡Toma salami! 34.000 4,0%
Volando voy 104.000 7,0%
Volando voy 206.000 7,8%
Viajeros Cuatro 262.000 7,8%
Viajeros Cuatro 333.000 7,6%
Enforma3.000 0,5%
Love shopping TV10.000 1,3%
Got Talent España127.000 6,5%
El precio justo169.000 5,2%
El precio justo241.000 6,0%
El precio justo376.000 5,8%
Equipo de investigación 31.000 3,9%
Equipo de investigación 69.000 4,4%
Equipo de investigación 119.000 4,7%
Equipo de investigación 145.000 4,7%
Al rojo vivo193.000 4,9%
Informativos
La sobremesa del domingo confirma el dominio de Antena 3, aunque con matices respecto a hace siete días. 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' lidera con un 20,9%, lo que supone una subida de +1,6 puntos frente al 19,3% del domingo anterior, consolidando su ventaja sobre una La 1 que, con 'Telediario fin de semana 1', retrocede ligeramente hasta el 14,5% desde el 15,0% de la semana pasada. El movimiento más llamativo en la franja lo protagoniza 'laSexta noticias 14h', que escala +1,8 puntos hasta el 8,1%, mientras 'Noticias Cuatro 1' también mejora levemente con +0,9 puntos hasta el 9,3%.
Fin de semana 24h104.000 22,6%
Fin de semana 24h327.000 23,2%
Fin de semana 24h430.000 13,0%
Teled. fin semana 11.215.000 14,5%
Teled. fin semana 21.177.000 13,9%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.763.000 20,9%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.160.000 13,8%
Noticias Cuatro 1607.000 9,3%
El desmarque Cuatro 1467.000 5,6%
Noticias Cuatro 2571.000 7,9%
Informativos Telecinco 15:00571.000 6,8%
Informativos Telecinco 21:00776.000 9,4%
laSexta noticias 14h541.000 8,1%
La Sexta deportes 1322.000 4,0%
laSexta noticias 20h526.000 7,3%
laSexta noticias: especial394.000 4,4%