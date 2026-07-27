Por Redacción |

Noche de estreno para Telecinco con la emisión de los dos primeros capítulos de 'Romi'. La serie protagonizada por María Cerezuela y Natalia Millán, disponible al completo en Prime Video, debuta con discretos resultados al firmar un 5,5% de cuota de pantalla en su primer episodio y mejorar ligeramente hasta el 5,8% en el segundo. Ambos quedan relegados a la tercera posición de su franja, muy cerca del 5,6% cosechado por la película "3 bodas de más" en laSexta.

El liderazgo de la noche es para la película "Misión hostil" en La 1, que anota 1,2 millones de espectadores y un 13,7% de cuota de pantalla. La segunda posición corresponde a 'Una nueva vida' en Antena 3, que vuelve a demostrar su solidez con un 9,6% y más de 700.000 espectadores. En Cuatro, 'Cuarto milenio' registra un 5,4% y se queda por debajo del medio millón de espectadores, mientras que 'Me meto en un jardín', con Mercedes Milá en La 2, cierra las ofertas de la noche con un 3,3% de cuota de pantalla.

Liam Hemsworth en una escena de "Misión hostil"

Prime time

La 1

Película de la semana Misión hostil 1.218.000 13,7% Cine Ad astra 413.000 9,0%

La 2

Imprescindibles277.000 3,0% Eduard Punset: la urgencia del tiempo278.000 3,0% Me meto en un jardín Nazareth Castellanos 297.000 3,3% Me meto en un jardín Óscar Camps 206.000 2,9%

Antena 3

Antena 3 presenta Una nueva vida 790.000 8,4% Una nueva vida745.000 9,6%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21306.000 3,5% Cuarto milenio450.000 5,4%

Telecinco

Romi512.000 5,5% Romi384.000 5,8%

laSexta

El taquillazo 3 bodas de más 417.000 5,6%

Late night

La 1

El cine que somos La playa de los ahogados 131.000 7,1%

La 2

Lucía en la telaraña Proteger la naturaleza 110.000 2,4% Lucía en la telaraña Aprehender la droga 76.000 2,7% Lucía en la telaraña Destruir las armas 60.000 3,4%

Antena 3

Una nueva vida138.000 5,2%

Cuatro

Cuarto milenio191.000 5,9% Sportium game show84.000 5,4%

Telecinco

El camino de la verdad170.000 5,5% Gran Madrid show71.000 4,2%

laSexta

Cine La gran familia española 150.000 5,6%

Sobremesa y tarde

La 1

Sesión de tarde Dicen por ahí... 897.000 11,1% Sesión de tarde 2 Y que le gusten los perros 828.000 10,5% Sesión de tarde 3 Un verano en Creta 732.000 9,9% Aquí la Tierra796.000 10,7%

La 2

Saber y ganar: fin de semana354.000 4,2% Grandes documentales394.000 4,9% Australia indómita364.000 4,5% Lugares extraordinarios del mundo Jamaica 456.000 5,8% Previo Tour de Francia Thoiry-París Champs Élysées 371.000 4,7% Tour de Francia Thoiry-París Champs Élysées 439.000 5,7% Post Tour de Francia Thoiry-París Champs Élysées 321.000 4,4% De tapas por España Segovia: un tesoro histórico y cultural 243.000 3,0%

Antena 3

Multicine Deudas de familia 915.000 11,4% Multicine 2 Recuerdos que matan 733.000 9,4% Multicine 3 Animadoras en peligro 511.000 7,0%

Cuatro

Home cinema Ambulance, plan de huida 627.000 7,8% Home cinema 2 Calor mortal (2022) 486.000 6,4%

Telecinco

El show de Paz526.000 6,6% Fiesta724.000 9,6%

laSexta

Cine The Italian Job 471.000 5,8% Cine 2' "Ocean's Twelve: uno más entra en juego"427.000 5,5%

Mañana

La 1

Agrosfera128.000 21,8% Audiencia abierta299.000 12,6% D Corazón604.000 10,5%

La 2

Planeta arqueología. Cuando se explica el pasado por medio de la ciencia Conseguir que hablen los objetos 19.000 2,5% Los conciertos de La 2 Temporada de conciertos 2025-2026 24.000 1,9% Medina21.000 1,2% Buenas noticias TV36.000 1,9% Shalom29.000 1,3% Últimas preguntas54.000 2,3% El día del Señor203.000 6,9% Santa misa212.000 7,1% Pueblo de Dios Nacala, refugio para los olvidados 88.000 2,7% Pueblo de Dios Mondragón, refugio para la esperanza 66.000 1,9% Zoom tendencias62.000 1,7% Zoom tendencias84.000 2,1% Flash moda71.000 1,6% El escarabajo verde Al borde del abismo 132.000 2,4% Mi familia en la mochila. Ruta España Comunidad Valenciana 155.000 2,3% Saber y ganar: fin de semana133.000 1,6%

Antena 3

Los más...36.000 2,9% Los más TV36.000 2,9% La Voz Kids: batallas169.000 5,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Guiso de patatas con salmón 330.000 8,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Gratinado de garbanzos con hortalizas 497.000 10,2% La ruleta de la suerte1.077.000 15,9%

Cuatro

Love shopping TV3.000 0,6% ¡Toma salami! Lo petaron 15.000 2,4% ¡Toma salami! La batalla de las estrellas 34.000 4,0% Volando voy Arribes del Duero (Zamora) 104.000 7,0% Volando voy Alto Tajo, Guadalajara 206.000 7,8% Viajeros Cuatro Taiwán 262.000 7,8% Viajeros Cuatro Bangkok 333.000 7,6%

Telecinco

Enforma3.000 0,5% Love shopping TV10.000 1,3% Got Talent España127.000 6,5% El precio justo169.000 5,2% El precio justo241.000 6,0% El precio justo376.000 5,8%

laSexta

Equipo de investigación El tahúr 31.000 3,9% Equipo de investigación El rey Arturo 69.000 4,4% Equipo de investigación El rey de la chatarra 119.000 4,7% Equipo de investigación El rey del low cost 145.000 4,7% Al rojo vivo193.000 4,9%

Informativos

La sobremesa del domingo confirma el dominio de Antena 3, aunque con matices respecto a hace siete días. 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' lidera con un 20,9%, lo que supone una subida de +1,6 puntos frente al 19,3% del domingo anterior, consolidando su ventaja sobre una La 1 que, con 'Telediario fin de semana 1', retrocede ligeramente hasta el 14,5% desde el 15,0% de la semana pasada. El movimiento más llamativo en la franja lo protagoniza 'laSexta noticias 14h', que escala +1,8 puntos hasta el 8,1%, mientras 'Noticias Cuatro 1' también mejora levemente con +0,9 puntos hasta el 9,3%.

La 1

Fin de semana 24h104.000 22,6% Fin de semana 24h327.000 23,2% Fin de semana 24h430.000 13,0% Teled. fin semana 11.215.000 14,5% Teled. fin semana 21.177.000 13,9%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.763.000 20,9% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.160.000 13,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1607.000 9,3% El desmarque Cuatro 1467.000 5,6% Noticias Cuatro 2571.000 7,9%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00571.000 6,8% Informativos Telecinco 21:00776.000 9,4%

laSexta

laSexta noticias 14h541.000 8,1% La Sexta deportes 1322.000 4,0% laSexta noticias 20h526.000 7,3% laSexta noticias: especial394.000 4,4%

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