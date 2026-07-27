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Audiencias El estreno de 'Romi' fracasa en Telecinco y 'Misión hostil' lidera la noche en La 1 con un 13,7%

AUDIENCIAS DOMINGO 26 DE JULIO

El estreno de 'Romi' (5,5% y 5,8%) fracasa en Telecinco y "Misión hostil" lidera la noche en La 1 con un 13,7%

'Una nueva vida' se mantiene estable en Antena 3, mientras que "3 bodas de más" se queda con un discreto 5,6% en laSexta. La 1 lidera el día.

El estreno de 'Romi' (5,5% y 5,8%) fracasa en Telecinco y "Misión hostil" lidera la noche en La 1 con un 13,7%
©Mediset España
Por RedacciónPublicado: Lunes 27 Julio 2026 09:25 (hace 1 hora)

Audiencias Domingo 26 de Julio de 2026

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Noche de estreno para Telecinco con la emisión de los dos primeros capítulos de 'Romi'. La serie protagonizada por María Cerezuela y Natalia Millán, disponible al completo en Prime Video, debuta con discretos resultados al firmar un 5,5% de cuota de pantalla en su primer episodio y mejorar ligeramente hasta el 5,8% en el segundo. Ambos quedan relegados a la tercera posición de su franja, muy cerca del 5,6% cosechado por la película "3 bodas de más" en laSexta.

El liderazgo de la noche es para la película "Misión hostil" en La 1, que anota 1,2 millones de espectadores y un 13,7% de cuota de pantalla. La segunda posición corresponde a 'Una nueva vida' en Antena 3, que vuelve a demostrar su solidez con un 9,6% y más de 700.000 espectadores. En Cuatro, 'Cuarto milenio' registra un 5,4% y se queda por debajo del medio millón de espectadores, mientras que 'Me meto en un jardín', con Mercedes Milá en La 2, cierra las ofertas de la noche con un 3,3% de cuota de pantalla.

Vídeos FormulaTV

Liam Hemsworth en una escena de "Misión hostil"
Liam Hemsworth en una escena de "Misión hostil"

Prime time

La 1

Película de la semana 1.218.000 13,7%

Cine 413.000 9,0%

La 2

Imprescindibles277.000 3,0%

Eduard Punset: la urgencia del tiempo278.000 3,0%

Me meto en un jardín 297.000 3,3%

Me meto en un jardín 206.000 2,9%

Antena 3

Antena 3 presenta 790.000 8,4%

Una nueva vida745.000 9,6%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21306.000 3,5%

Cuarto milenio450.000 5,4%

Telecinco

Romi512.000 5,5%

Romi384.000 5,8%

laSexta

El taquillazo 417.000 5,6%

Late night

La 1

El cine que somos 131.000 7,1%

La 2

Lucía en la telaraña 110.000 2,4%

Lucía en la telaraña 76.000 2,7%

Lucía en la telaraña 60.000 3,4%

Antena 3

Una nueva vida138.000 5,2%

Cuatro

Cuarto milenio191.000 5,9%

Sportium game show84.000 5,4%

Telecinco

El camino de la verdad170.000 5,5%

Gran Madrid show71.000 4,2%

laSexta

Cine 150.000 5,6%

Sobremesa y tarde

La 1

Sesión de tarde 897.000 11,1%

Sesión de tarde 2 828.000 10,5%

Sesión de tarde 3 732.000 9,9%

Aquí la Tierra796.000 10,7%

La 2

Saber y ganar: fin de semana354.000 4,2%

Grandes documentales394.000 4,9%

Australia indómita364.000 4,5%

Lugares extraordinarios del mundo 456.000 5,8%

Previo Tour de Francia 371.000 4,7%

Tour de Francia 439.000 5,7%

Post Tour de Francia 321.000 4,4%

De tapas por España 243.000 3,0%

Antena 3

Multicine 915.000 11,4%

Multicine 2 733.000 9,4%

Multicine 3 511.000 7,0%

Cuatro

Home cinema 627.000 7,8%

Home cinema 2 486.000 6,4%

Telecinco

El show de Paz526.000 6,6%

Fiesta724.000 9,6%

laSexta

Cine 471.000 5,8%

Cine 2' "Ocean's Twelve: uno más entra en juego"427.000 5,5%

Mañana

La 1

Agrosfera128.000 21,8%

Audiencia abierta299.000 12,6%

D Corazón604.000 10,5%

La 2

Planeta arqueología. Cuando se explica el pasado por medio de la ciencia 19.000 2,5%

Los conciertos de La 2 24.000 1,9%

Medina21.000 1,2%

Buenas noticias TV36.000 1,9%

Shalom29.000 1,3%

Últimas preguntas54.000 2,3%

El día del Señor203.000 6,9%

Santa misa212.000 7,1%

Pueblo de Dios 88.000 2,7%

Pueblo de Dios 66.000 1,9%

Zoom tendencias62.000 1,7%

Zoom tendencias84.000 2,1%

Flash moda71.000 1,6%

El escarabajo verde 132.000 2,4%

Mi familia en la mochila. Ruta España 155.000 2,3%

Saber y ganar: fin de semana133.000 1,6%

Antena 3

Los más...36.000 2,9%

Los más TV36.000 2,9%

La Voz Kids: batallas169.000 5,7%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 330.000 8,0%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 497.000 10,2%

La ruleta de la suerte1.077.000 15,9%

Cuatro

Love shopping TV3.000 0,6%

¡Toma salami! 15.000 2,4%

¡Toma salami! 34.000 4,0%

Volando voy 104.000 7,0%

Volando voy 206.000 7,8%

Viajeros Cuatro 262.000 7,8%

Viajeros Cuatro 333.000 7,6%

Telecinco

Enforma3.000 0,5%

Love shopping TV10.000 1,3%

Got Talent España127.000 6,5%

El precio justo169.000 5,2%

El precio justo241.000 6,0%

El precio justo376.000 5,8%

laSexta

Equipo de investigación 31.000 3,9%

Equipo de investigación 69.000 4,4%

Equipo de investigación 119.000 4,7%

Equipo de investigación 145.000 4,7%

Al rojo vivo193.000 4,9%

Informativos

La sobremesa del domingo confirma el dominio de Antena 3, aunque con matices respecto a hace siete días. 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' lidera con un 20,9%, lo que supone una subida de +1,6 puntos frente al 19,3% del domingo anterior, consolidando su ventaja sobre una La 1 que, con 'Telediario fin de semana 1', retrocede ligeramente hasta el 14,5% desde el 15,0% de la semana pasada. El movimiento más llamativo en la franja lo protagoniza 'laSexta noticias 14h', que escala +1,8 puntos hasta el 8,1%, mientras 'Noticias Cuatro 1' también mejora levemente con +0,9 puntos hasta el 9,3%.

La 1

Fin de semana 24h104.000 22,6%

Fin de semana 24h327.000 23,2%

Fin de semana 24h430.000 13,0%

Teled. fin semana 11.215.000 14,5%

Teled. fin semana 21.177.000 13,9%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.763.000 20,9%

Antena 3 noticias 2 fin de semana1.160.000 13,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1607.000 9,3%

El desmarque Cuatro 1467.000 5,6%

Noticias Cuatro 2571.000 7,9%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00571.000 6,8%

Informativos Telecinco 21:00776.000 9,4%

laSexta

laSexta noticias 14h541.000 8,1%

La Sexta deportes 1322.000 4,0%

laSexta noticias 20h526.000 7,3%

laSexta noticias: especial394.000 4,4%

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