Por Diego López |

La Séptima es finalmente el nombre que tomará el nuevo canal generalista cuya licencia de emisión en abierto otorgó el Gobierno hace unos días. El canal ha confirmado hoy también que comenzará sus emisiones el próximo 5 de noviembre de 2026 y ha desvelado su identidad corporativa, con el color rojo como principal seña de identidad, aunque el tono será un poco más pastel que el de Cuatro.

La nueva cadena está siendo montada por José Miguel Contreras, y es propiedad de tres accionistas de Prisa (Andrés Varela Entrecanales, Adolfo Utor y Diego Prieto) junto al empresario argentino José Luis Manzano.

La idea de este nuevo canal es que toda su programación sea en directo y aspira a competir con Cuatro y laSexta. Según asegura la propia cadena, buscará un "perfil más comercial y urbano, con espíritu joven, interés por la actualidad y una marcada vocación de modernidad e innovación".

No ha sido fácil, pero ya estamos aquí.

Toda la actualidad. Todos los días. En directo.

El 5 de noviembre de 2026 en todas tus pantallas. pic.twitter.com/lGVsQdg5lS — La Séptima TV (@la_septima_tv) July 7, 2026

Como no podría ser de otra forma en 2026, La Séptima estará disponible "en todas tus pantallas", haciendo referencia a ordenador y móvil además de su emisión tradicional en televisión convencional en abierto.

Cuatro meses para cerrar sus "ocho rostros potentes"

La sede del nuevo canal se situará en San Sebastián de los Reyes, como Atresmedia, y comenzará en los próximos días la construcción de los decorados del canal. La Séptima arrancará con "ocho rostros potentes", según desveló Contreras hace unos días, y busca ser una pieza fundamental para las próximas campañas electorales, que comenzarán prácticamente con el inicio de emisión de la nueva cadena.

Las quinielas de los medios apuntan sobre todo a nombres procedentes de RTVE, donde Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz, actuales conductores de los dos programas matinales de La 1, son los que más papeletas tienen para participar en el nuevo canal. Entre la lista de nombres de TVE también figuran Jesús Cintora e incluso Marta Flich o Gonzalo Miró.

Fuera de la órbita de la cadena pública, la gran favorita para incorporarse al nuevo canal sería Àngels Barceló, sobre todo desde su abrupta marcha de la Cadena SER, donde hasta ahora dirigía y presentaba 'Hoy por hoy'. "Estamos hablando con todo el mundo, pero no tenemos ningún fichaje cerrado", puntualizaba Contreras hace unos días.