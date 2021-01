Yotuel Romero anuncia que 'Un paso adelante' podría tener una secuela

2021 vuelve a ser el año del regreso de muchas series, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En España, Atresmedia ha apostado por revivir algunos de sus éxitos de hace una o dos décadas, como 'Física o química' o 'Los protegidos'. Ahora parece que otra de las series que hicieron historia a principios de los 2000 y que auparon a sus jóvenes actores a la fama podría tener una secuela. Hablamos de 'Un paso adelante', ficción en la que participaron Beatriz Luengo, Miguel Ángel Silvestre o Mónica Cruz, entre otros.

El encargado de anunciar el posible regreso de la serie creada por Daniel Écija ha sido Yotuel Romero, que en una entrevista con Madmenmag ha insinuado que podría regresar con un revival. "Hay cosas por ahí, cosas caminando y dando vueltas", explica el cubano, que confirma que la idea se ha planteado en serio y que él estaría "encantado" con ese retorno. "A mí 'Un paso adelante' me cambió la vida y recuerdo esa serie como la gloria bendita. Por mí, que cuenten conmigo", ha comentado.

Yotuel Romero posa para Madmenmag e insinúa el regreso de 'Un paso adelante'

El actor, que daba vida a uno de los bailarines que aprendían en la academia que dirigía Lola Herrera, también ha fantaseado sobre cómo sería el presente de su personaje, Pável Rodríguez. Romero piensa que a Pável le deportaron a Cuba y que desde allí viajó a Miami, donde alcanzó un gran éxito como productor musical, escribiendo canciones para Chayanne o Ricky Martin. Si el pudiera decidir, en el revival, Pável volvería a España como un compositor de éxito "a triunfar y arrasar".

Según ha podido saber FormulaTV, la posibilidad de hacer un remake está sobre la mesa, al igual que otras producciones de Atresmedia, pero todavía no hay nada cerrado. En el FesTVal, Montse García, directora de ficción de Atresmedia explicó que el grupo estudia la posibilidad de recuperar algunas de sus series míticas, ya sea para su plataforma o para terceros. Habrá que esperar para ver si a 'El Internado: Las Cumbres' o a 'Los hombres de Paco' se suma el regreso de 'Un paso adelante'.

"Cada año hay propuestas"

Lo cierto es que no es la primera vez que alguno de los actores de 'Un paso adelante' confirma que existe la posibilidad de que regrese la serie de Globomedia. En una entrevista con FormulaTV, la actriz y pareja sentimental de Romero, Beatriz Luengo, explicó que "cada año hay propuestas" para que la serie tenga una secuela: "Se ha intentado muchas veces recuperar 'Un paso adelante' [...]. En 2018 recibimos una propuesta en serio para retomar la serie". No obstante, Luengo, que daba vida a Lola Fernández en la ficción de Antena 3, no se mostraba muy animada con la idea de volver a meterse en la piel de esta joven bailarina: "No creo que retomara el papel de Lola, creo en la evolución". ¿Habrá cambiado de opinión?