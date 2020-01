'You' renueva por una tercera temporada en Netflix, que llegará en 2021

Joe Goldberg tendrá la oportunidad de explorar su nuevo vecindario en la tercera temporada de 'You'. Casi tres semanas después del estreno de la segunda entrega, Netflix finalmente ha confirmado la renovación de uno de sus productos estrella por otra tanda de diez episodios, que verá la luz en 2021 y volverá a contar con Penn Badgley y Victoria Pedretti al frente del elenco.

Penn Badgley en 'You'

Tras su mudanza de Brooklyn a Los Ángeles, la nueva temporada llevará a Joe a los suburbios, un espacio totalmente insólito para él, donde tendrá que afrontar el desafío de convivir con Love tras los brutales eventos del final de la segunda temporada. Como informa TVLine, los productores ejecutivos Greg Berlanti y Sera Gamble se mantendrán como líderes creativos del proyecto, con Gamble repitiendo en su rol de showrunner.

La renovación de 'You' era el paso lógico si tenemos en cuenta que el estado de California ya le había concedido a esa potencial nueva entrega un incentivo de 7,213 millones de dólares. Además, la proyección de los datos del estreno de su segunda entrega llevó a Netflix a situarla como la quinta serie más popular del servicio en Estados Unidos en 2019, mientras que en España también consiguió colarse en el top 10.

Cambio de foco

Tras pasar sin pena ni gloria por su canal original, Lifetime, 'You' se convirtió en todo un fenómeno en 2018 con su estreno en Netflix, que optaría por hacerse con los derechos de la serie para desarrollar una segunda temporada. Ahora, el anuncio de la tercera no ha pillado por sorpresa a sus creadores, que ya se pronunciaron acerca de sus planes de futuro para la serie en una entrevista concedida a Collider. "Cambiaríamos el foco en la tercera temporada, porque una de las cosas que nos gustan de esta serie es que Joe se mete un charco diferente en cada temporada... Culturalmente, va a ir a un lugar totalmente diferente. Y sus problemas son totalmente diferentes en la tercera temporada," aseguraba Gamble, que en 2021 nos brindará otros diez episodios cargados de giros perturbadores y observaciones en off de Joe.