Yurena explica por qué mató a Tamara: "Yo decidí renunciar al nombre que era mío"

Este miércoles 18 de agosto, Yurena fue la anfitriona de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' en Telecinco. Tras las cenas de Gianmarco Onestini y Terelu Campos, llegó el turno de la cantante que deleitó a los comensales con su "Yurimenú", que a pesar del empeño que puso, no acabó de gustar a los concursantes del programa de Mediaset y Warner Bros. ITVP España.

Yurena muestra el menú de 'Ven a cenar conmigo'

Durante la noche, Sofía Suescun preguntó a la artista el motivo por el que ha cambiado tantas veces de nombre artístico. "Yo empecé a cantar en los años noventa, y como nombre artístico me puse Tamara, porque lleva mi verdadero nombre en medio, María del Mar", empezó contando ante sus compañeros. "En el año 2001, la chica que canta boleros me demandó y me encuentro con una demanda cuando el nombre está registrado y es mío. Yo decidí renunciar al nombre que era mío y por antigüedad, por tanto se lo regalé", añadió.

La intérprete de "No cambié" y "Around The World" continuó narrando la historia de su primer nombre artístico: "Tamara hace muchos años que murió, porque yo, Yurena, decidí que muriese y enterrarla artísticamente". Tras explicar el motivo de la desaparición de su nombre apuntó que Ambar fue una "transición" entre Tamara y Yurena: "Desde 2005 solo existe y todo lo que me quede de vida, Yurena. Y lo digo con orgullo".

El "Yurimenú" no triunfa

Sin embargo, el menú que presentó a los comensales no convenció tanto como la explicación de su nombre. La vizcaína optó por una ensaladilla rusa, que fue criticada por tener "demasiadas aceitunas negras", y unos huevos rellenos de segundo. El postre fue una tarta en homenaje a su madre Margarita Seisdedos. ¿Quién ganará la decimocuarta edición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'?