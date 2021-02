Zahara presenta 'Una historia, una canción': "Escuchar a personas cómo habían perdido todo fue lo más bruto"

Zahara continúa con sus incursiones en el mundo televisivo acompañada de la música. La cantante ya ha trabajo previamente con Movistar+ en 'POP, una historia de música y televisión', 'Canciones que cambiaron el mundo' y 'El poder de la música', pero ahora se convierte en la conductora y entrevistadora de 'Una historia, una canción'. En este nuevo formato, recorre cuatro puntos de la geografía española para conocer las historias de esos pueblos y sus circunstancias de la mano de sus protagonistas, a quien les da las gracias con una canción.

Zahara en 'Una historia, una canción'

"Me gusta mucho esta televisión", afirma la cantante en la rueda de prensa de presentación del programa. "No sé si todas la televisiones me gustarían tanto, pero es verdad que aquí he encontrado un equipo flipante de gente que quiere que sea yo misma. No sé si la televisión de verdad sería algo que se me daría bien, esto son conversaciones y música". Por su parte, Jorge Ortiz, gerente de contenidos de #0, asegura que no fue nada fácil encontrar a una persona que pudiera con este proyecto, pero pensaron en Zahara ya que fue la única, junto a Alaska, que estuvo en la trilogía previa. "No es una entrevistadora, pero lo que pretendíamos era hacer conversaciones. Queríamos que tuviera un rol y que pudiera devolver con estas historias canciones", comenta.

En cada programa, Zahara se traslada a una localidad, pero fue en el primero, dedicado al fuego y a los incendios de Galicia, donde más impactada quedó con uno de los testimonios, el de una familia que había perdido su casa y tuvo que refugiarse durante 7 meses en la de un completo desconocido. "Estar escuchando a unas personas de cómo habían perdido todo fue lo más bruto y además era mi primera entrevista", narra Zahara, quien asegura que no sabía si estaba tomando su rol de manera correcta: "Los que estaban allí, que eran los que controlaban, estaban recibiendo lo que necesitaban".

La vuelta de los conciertos

El confinamiento a causa de la pandemia de coronavirus cesó toda la actividad sobre los escenarios, como el caso de los conciertos. La andaluza comenta que durante estos meses pensó que "la música se había quedado en stand-by", pero que al volver a activarse para este programa y poder volver a realizar pequeños conciertos, se dio cuenta de que "la música no se puede pausar". 'Una historia, una canción' mantiene una estructura en donde Zahara, junto a otro artista, realiza un concierto. "En un momento dudamos de si podíamos hacer este concierto", revela Ortiz, "pero entendimos que podía ser bueno mantener ese concierto dentro de las posibilidades que teníamos".

"El primer concierto que grabamos fue el de Xoel López y alucinaba porque estaba cantándole de nuevo a alguien que no fuera mi hijo. Solo recuperar eso te hace entender lo importante que es la música, lo que te conmueve", añade la intérprete de "Merichane". En el último programa, se desplaza a Úbeda, su tierra, para reconectar con sus raíces, donde canta junto a Martí Perarnau como _Juno por primera vez. La artista ha desvelado que en un inicio ese era el primer programa que se iba a grabar, pero que la pandemia lo convirtió en el último: "Para mí fue mejor, ya que iba a ser la primera vez que hacía muchas cosas y así podía enfrentarme mejor a todo".

Zahara da un concierto junto a Xoel López en 'Una historia, una canción'

'Una historia, una canción' navega en relatos llenos de crudeza, pero para Jorge Ortiz este es uno de sus principales aciertos: "Queríamos encontrar momentos catárticos. A veces necesitamos esa bofetada de realidad". Y así pasa, pues Zahara asegura que fue complicado lidiar con esa sensación de querer tocarles las manos y abrazarlos, pero que no podía a causa de la Covid-19. "Este programa desarrolla la empatía a unos niveles preciosos y ese es uno de los aprendizajes que me llevo", comenta la profesora de 'OT 2020'.

Por último, Movistar+ apuesta por continuar con la música y asegura que ya tienen en mente "el gran documental musical" de cara al año que viene. Pero, ¿habrá más entregas de 'Una historia, una canción'? "En un inicio queríamos hacer más episodios, pero la situación nos obligó a acortarlo. Ahora mismo la continuación que tenemos es ofrecer más extras con los conciertos y en una continuidad que ha apuntado Zahara muy discretamente que podría ser un libro sobre el programa", desvela Ortiz, quien explica que es un formato abierto a recibir más entregas.