El zasca de Belén Rueda a Marron tras meter la pata en 'El hormiguero' con un dato de su trayectoria

'El hormiguero' está potenciando la iniciativa "Quédate en casa" y con el equipo justo y necesario en plató, conectan con los invitados por videollamada desde sus domicilios. La noche de del martes 31 de marzo estuvieron divirtiéndose en 'El hormiguero' virtualmente dos de los actores más queridos del país y con una extensa trayectoria tanto en cine como en televisión: José Coronado y Belén Rueda.

Marron y Belén Rueda, en 'El hormiguero'

Fue precisamente Belén Rueda una de las protagonistas de la noche por algo que ocurrió durante la entrevista. La actriz contaba cómo está viviendo el confinamiento durante la crisis del coronavirus y dio el dato de que son siete en casa. De hecho, ya han celebrado dos cumpleaños durante este tiempo: el suyo que fue el el 16 de marzo y el de otra de las niñas que hay en casa.

Algo que les entretiene mucho en esa casa son los juegos de mesa y Belén Rueda contó que al que más juegan es al Catán, que para quien no lo conozca, matizó que es parecido al Monopoly o al Risk, pero es con materias primas. Esto le sirvió a una de las hormigas para hacer el siguiente comentario: "Como ahora: 'te cambio mascarilla por papel higiénico'", provocando una sonrisa en la actriz.

"Recuérdame que luego me meta la lengua por..."

Hablando de juegos de mesa, Marron vio la ocasión perfecta para intervenir y le dijo: "Pero tendrías que jugar al juego de la oca, Belén, y así hacías un remember", haciendo alusión al mítico programa de televisión. No obstante, la actriz se extrañó y dijo: "¿El juego de la oca? 'El juego de la oca' no lo presentaba yo, amigo". Este pequeño lapsus se lo tomaron a cachondeo y el colaborador exclamó: "Recuérdame que luego me meta la lengua por...".