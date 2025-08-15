El zasca (con retraso) de Luján Argüelles a Sonsoles Ónega en 'El rival más débil'

Por Sandra Alcaide Barrón |

Telecinco ha sacado del cajón,, a ' El rival más débil '. El concurso con famosos presentado por Luján Argüelles ha regresado a la pantalla con algunos programas que fueron grabados y. Sin embargo, debido a la falta de éxito se quedaron sin emitir y

Esta cuarta entrega estaba formada por 8 participantes, todos ellos periodistas. La presentadora aprovechaba su papel dentro del formato como "villana" para soltarles algún que otro zasca durante su presentación. "Hoy me acompañan ocho periodistas que creen que la fuente más fiable es la Cibeles. Todos ellos van a concursar de forma increíble. Ojo, spoiler: lo que acabo de decir es un bulo", decía.

Nacho Medina, concursante del programa 4 de 'El rival más débil'

La presentadora, completamente absorta en su papel de repartir zascas, no solo tenía para los concursantes de plató, sino también para la competencia. Fue entonces cuando Luján Argüelles, justo antes de iniciar la segunda ronda de preguntas, lanzaba una cuestión que desataría las risas de los participantes: "¿Quién se dedica al periodismo para que le den el Premio Planeta?".

Este zasca iba en referencia a Sonsoles Ónega y todo el revuelo debido a su victoria en el Premio Planeta del año 2023. La polémica respecto al premio surge de que se lo llevara la presentadora de Antena 3, teniendo en cuenta que el Grupo Planeta, que es quien otorga el premio, es el mayor accionista de Atresmedia.

Luján Argüelles soltando el zasca a Sonsoles Ónega en 'El rival más débil'

Otros zascas amistosos

A lo largo del cuarto programa de 'El rival más débil', Luján Argüelles quiso amenizar el concurso con unas bromas a algunos de sus concursantes como Mayka Navarro o Samanta Villar. "Nuestra periodista de sucesos favorita, no quiero que protagonices tu propia tragedia" o "La periodista que es más probable que tarde 21 días en superar lo que le pase hoy", fueron algunos de sus comentarios hacia ellas.