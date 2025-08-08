Por Alejandro Rodera |

Mediaset ha recurrido a uno de los productos que tenía almacenados en el cajón para cubrir las noches de los jueves de Telecinco. Tras el cierre de la primera temporada de 'Volando voy, volando vengo',con las entregas inéditas de ' El rival más débil ' que no llegaron a ver la luz en el otoño de 2024.

Así pues, la última versión del longevo formato regresará a Telecinco el jueves 14 de agosto a partir de las 23:00, ya que tendrá como telonero a 'First Dates'. Su lanzamiento original tuvo lugar el 4 de septiembre de 2024, pero su estatus de gran apuesta de la temporada televisiva se disipó a medio camino. Tras emitir tan solo tres entregas, Mediaset retiró el concurso para emitir especiales de '¡De viernes!' e incluso sesiones cinematográficas, por lo que sus tres programas restantes se quedaron en el limbo.

Luján Argüelles es la presentadora de 'El rival más débil'

La primera de las emisiones amasó un escaso 6,5% de share con una media de 559.000 espectadores. Posteriormente, consiguió alzarse a un 6,9% y un 7,7%, respectivamente, pero ese progresivo ascenso no fue suficiente para evitar su supresión de las parrillas. Once meses después, el grupo de comunicación completará finalmente su emisión.

Como está promocionando Telecinco, el primero de los programas inéditos en ver la luz será el protagonizado por periodistas como César Muñoz, Samanta Villar o Juan Ramón Lucas. En las semanas venideras también verán la luz las entregas centradas en actores y deportistas, que culminarán una temporada en la que ya tuvieron cabida los cantantes, políticos y humoristas antes de que se interrumpiera la emisión.

César Muñoz en el programa de 'El rival más débil' con periodistas

Parrilla regenerada

Con la llegada de 'El rival más débil' se completará el proceso de regeneración de la programación nocturna de Telecinco. El final de 'La Favorita 1922', 'La noche del gran show', 'Todos por ti' y 'Volando voy, volando vengo' ha provocado que propuestas como 'Desaparecidos', 'Asesina a sueldo' o el cine fueran rellenando las vacantes que iban surgiendo de cara a un mes de agosto que servirá de bisagra antes de la llegada de productos más potentes en septiembre.