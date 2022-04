Marta Riesco rompe en directo con Antonio David: "No puedo consentirlo más"

Una fiesta de cumpleaños habría provocado que la historia de amor entre Marta Riesco y Antonio David Flores haya llegado a su fin. La reportera ha sorprendido a los espectadores de 'Ya son las ocho' anunciando, por sorpresa, su ruptura con el ex de Rocío Carrasco.

Marta Riesco en 'Ya son las ocho'

Tras ser preguntada por la presentadora Sonsoles Ónega, Riesco confirmó que el padre de Rocío Flores no iba a asistir a su fiesta de cumpleaños, un acto que iba a servir de presentación oficial de la pareja en su primer acto público. "Invitado está, pero lamentablemente para todos vosotros, no va a poder acudir", respondió la colaboradora aludiendo a todos lo que esperaban ese posado. "A veces en la vida la gente tiene prioridades".

"Me habría encantado que estuviese aquí. Yo lo he hecho todo. Cambié mi cumpleaños para que estuviese aquí porque no podía estar el martes. Tampoco ha podido estar hoy. Hay cosas que no dependen de una misma", se lamenta Riesco entre lágrimas. "Sólo espero estar a la altura del programa y de mis amigas. Para mí es un golpe muy duro y creo que no voy a poder continuar mi relación después de esto".

"Creo que llevo batallando muchísimo por esta relación y sinceramente creo que no me merecía lo de hoy. No puedo decir otra cosa. En la vida a veces no se puede luchar contra todo, frente a todo... He aguantado mucho, he aguantado las críticas constantes de la gente, de los compañeros, de la gente que apoyaba a la ex-pareja, de la gente que apoyaba a la otra ex-pareja", justifica la reportera.

"Son demasiados feos, y por amor propio y por dignidad, no puedo consentirlo más", sentencia Riesco, que se enteró de que su ya ex-pareja no iba a estar presente en la celebración poco antes de entrar en el programa. "Estoy harta de esta situación. De tirar de un carro en el que parece que sólo estoy yo. El mayor feo que me ha podido hacer es el día de hoy. Era una cosa que teníamos planeada los dos y el hecho de que no esté aquí... Sólo le voy a culpar a él. No está aquí porque ha considerado que tiene que estar en otro sitio. Respeto a su familia, sé que tiene unos hijos."

"Esperaba un golpe sobre la mesa y no ha ocurrido"

Los colaboradores del programa, especialmente Isabel Rábago, han intentado que Marta diese un paso más allá y explicase quién estaría detrás de la decisión del ex-guardia civil de quedarse en Málaga cerca de su familia. Pero la colaboradora se ha mantenido firme y no ha querido responder, aunque ha reconocido que tal vez algunas personas no se lo hayan puesto nada fácil a la pareja. "En la vida a veces se ponen demasiados obstáculos."