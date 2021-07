La incorporación de Rocío Carrasco a 'Sálvame' como colaboradora ha conseguido que la hija de Rocío Jurado comience a abrirse, cada vez más, al público, en esta ocasión, mostrando su lado más divertido y "gamberro". Prueba de ello es la situación vivida en su aparición en la tarde del 20 de julio, cuando dejó un curioso "recado" a Olga Moreno.

Rocío Carrasco bromea sobre Olga Moreno con Jorge Javier Vázquez

Nada más llegar a los estudios, Jorge Javier Vázquez interceptaba a la colaboradora para preguntarle sobre las últimas imágenes de la mujer de Antonio David Flores en 'Supervivientes'. "¿Lo has visto?", preguntaba el presentador. "No me extraña nada porque ella es una superviviente nata. Lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento", respondía con sorna la protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

El presentador acompañaba a Carrasco hacía plató y le preguntaba: "¿Tú crees que si ganara los 200.000 euros, tendría que darte el 20%". "Hombre, si yo parece que he ido allí o algo", contestaba en tono burlón la colaboradora. "¿La vas a llevar a los juzgados para que te de el 20%", continuaba la broma, entre risas, el maestro de ceremonias.

A tortas con el filtro

Uno de los elementos más comentados de las primeras apariciones de Rocío Carrasco en 'Sálvame' fue el filtro que ponían a la pantalla mientras esta aparecía. Dejando un aspecto "celestial" (y un tanto borroso), Jorge Javier y la colaboradora se reían del tema y pedían que "hoy no hubiese filtro": "Es que me han dicho que parece que estamos en el Vaticano", decía el presentador.