Una relación no sigue adelante viviendo únicamente de los recuerdos del pasado. Esta es la conclusión a la que llegaron Sandra Férriz y Darío Sellés durante la hoguera de confrontación. Después de la infidelidad de ella, él tenía que decidir si abandonar la isla, quedarse y conocer a nuevas personas o dar otra oportunidad a su pareja. El 3 de enero de 2022, Telecinco emitió en el debate de 'La isla de las tentaciones 4' un avance de la hoguera en la que la pareja tomó una decisión.

Darío y Sandra en la hoguera de confrontación de 'La isla de las tentaciones 4'

Después de un intercambio mutuo de reproches sobre su relación, Sandra Barneda tomó la palabra y comunicó a la pareja que tenían que elegir cada uno el camino a tomar. "¿Cómo quieres abandonar 'La isla de las tentaciones'?", le preguntó la catalana a Darío, y este, visiblemente afectado, tomó la mano de su pareja y dijo: "Creo que lo mejor para los dos sería que yo abandonara solo".

Férriz no podía dejar de llorar tras escuchar estas palabras. "Desde este momento, vuestra relación ha terminado", anunciaba Barneda viendo cómo la pareja no daba crédito de que su historia de amor había llegado a su final. El alicantino fue quien acabó acercándose a Sandra, la abrazó y le dijo, aparentemente más calmado: "Te quiero muchísimo, que lo sepas".

Sandra tiene que tomar una decisión

Darío y Sandra embarcaron rumbo a la República Dominicana para descubrir si su amor era de verdad. "Aquí dentro he visto que mi relación no va a ninguna parte, que él no es feliz conmigo y yo no soy feliz con él", comentó Sandra en una de las entregas del reality. Lo cierto es que ella, tras el abandono de Darío, tiene que decidir qué quiere hacer: seguir conociendo a Rubo y a otros chicos de la villa o abandonar la isla. Una respuesta que se conocerá en el episodio del 4 de enero.