Apple TV lanza el teaser de 'Lucky', su miniserie con Anya Taylor-Joy, y anuncia su fecha de estreno

Tras configurar paulatinamente su calendario de lanzamientos para el primer cuatrimestre del año, Apple TV ha ido colocando las piezas de los siguientes meses, en los que viviremos también los regresos de 'Sugar' y 'Ted Lasso'. No obstante, el flujo no se agotará ahí, ya que durante el Apple TV Press Day se ha confirmado que 'Cape Fear' llegará el 5 de junio y que tan solo un mes después aterrizará otra ambiciosa apuesta: 'Lucky'.

La adaptación de la novela homónima escrita por Marissa Stapley estará disponible el miércoles 15 de julio con sus dos primeros episodios y se irá emitiendo semanalmente hasta el 19 de agosto. La punta de lanza de su reparto es Anya Taylor-Joy, que da vida a una joven que debe huir cuando un robo de alto perfil sale muy mal. Desde ese momento es perseguida por la mafia y el FBI.

El creador de 'Vicios ocultos' y 'Banshee', Jonathan Tropper, ostenta el cargo de showrunner junto a Cassie Pappas ('Silo'). Por su parte, Reese Witherspoon produce a través de Hello Sunshine, mientras que Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. y William Fichtner completan el equipo artístico junto a la también productora Taylor-Joy.