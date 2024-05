'MasterChef 12' recupera a David en una repesca que dejó fuera por muy poco a Maicol

Por Beatriz Prieto |

'MasterChef 12' alcanzó su séptima entrega la noche del lunes 6 de mayo, en La 1, en la que los aspirantes se reencontraron con sus compañeros expulsados durante la prueba de exteriores celebrada en la ciudad de Oviedo. A pesar de las pocas ganas de los aspirantes de recibir a uno de sus excompañeros, los seis defendieron su regreso al programa, objetivo que solo David consiguió al final, al presentar un postre ligeramente mejor que Maicol.

Los seis expulsados de 'MasterChef 12' vuelven al programa para la repesca

y fue la suerte la que repartió los seis postres a elaborar a lo largo de dos horas de tiempo. No obstante, después del regreso de los expulsados por el que Samya, Gonzalo y María acabaron en la eliminatoria de la anterior entrega, el jurado les dio oportunidad de

Tras un cocinado en el que los nervios parecieron superar a Tessa y en el que los jueces ya encontraron fallos importantes en la elaboración de Adriana, ambas aspirantes, junto a Ramón y Choco, fueron los primeros descartados porque, aunque "no estaban mal", "no estaban a la altura" para recuperar el delantal blanco. "Habéis trabajado con energía y criterio y vuestros postres eran muy complejos, pero habéis conseguido acercaros a la propuesta original de Nacho Manzano. Eso sí, uno está un poco mejor que el otro", señaló el jurado, antes de llamar a los aludidos.

¿Qué aspirante te gustaría que volviera en la repesca?#MasterChef ?? pic.twitter.com/hSWhkyqbwB — MasterChef (@MasterChef_es) May 6, 2024

Las lágrimas de Adriana

Fue entonces cuando Jordi Cruz jugó con la ilusión de Maicol, puesto que le entregó el delantal blanco para después comunicarle que se lo pusiera a un sonriente David, que recuperaba así su plaza en el concurso dos semanas después de su marcha. "Siento mucha impotencia, porque me quitaron los veinte minutos. A pesar de eso, saqué un postresaso, se veía precioso estéticamente", declaró Maicol, cuando los jueces señalaron que se había "quedado a las puertas".

A pesar de sus palabras, el exaspirante dio la enhorabuena a David porque "también lo hizo excelente", mientras Adriana no podía parar de llorar. "Me da mucha pena, me he esforzado un montón porque tenía muchas ganas de volver y estoy muy triste", confesó la exaspirante. A solas ante las cámaras, la vasca admitió echar "de menos las clases, a mis compañeros": "Siento que me fui muy pronto, que no pude demostrar lo que sé hacer, cómo soy. Tenía muchísimas ganas de volver".