Brays Efe ('Bake Off'): "Me sorprendió bastante la propuesta y dudé porque nunca lo había hecho a este nivel"

El actor se convierte en presentador en este talent, en el que se reencuentra con Yolanda Ramos. r

Sergio Navarro

En diciembre se estrena la primera edición de 'Celebrity Bake Off España' y lo hará cargado de sorpresas. Brays Efe, el presentador del formato junto a Paula Vázquez, tiene claro que no nos lo podemos perder bajo ningún concepto gracias al casting que tiene. Además de adelantarnos quiénes son los participantes que más le han llamado la atención, nos asegura que no se ve concursando en este talent de repostería.

Titulares de Brays Efe