Nos colamos en el casting de 'OT 2023' en Madrid para hablar con los clasificados de la Fase 1

Héctor Alabadí |

Nos colamos en el último casting de 'Operación Triunfo 2023', que se celebró este martes, 19 de septiembre, en el Pabellón Satélite de Casa de Campo (Madrid). Tras recorrer las colas en directo con nuestra sección 'Fórmula OT', hablamos con algunos de los aspirantes que consiguieron la icónica pegatina que les da acceso a la segunda fase de las pruebas de selección.

Pablo Cabanillas, el primero de la cola, explica a FormulaTV cómo vivió su casting ante Noemí Galera, a la que interpretó diferentes canciones, como "Nochentera". Tras recibir un no en Valencia, el castellonense no se dio por vencido y viajó hasta Madrid para tener una segunda oportunidad. Incluso se atrevió a pasar la noche a la intemperie en los exteriores del recinto para asegurarse ser uno de los primeros. Lamentablemente, no ha logrado clasificarse en la Fase 2.

Entre los aspirantes del casting de Madrid, nos encontramos con dos rostros de la pequeña pantalla. Xeinn, participante de la primera edición del Benidorm Fest, recibió un sí y finalmente ha conseguido superar la Fase 2. Sin embargo, el actor Jordi Garreta, que da vida a Melero en 'Cuéntame cómo pasó', superó la Fase 1 pero no ha tenido suerte para seguir adelante en el talent show de Gestmusic (Banijay Iberia).