FormulaTV
Conectar
Audiencias ‘Hasta el fin del mundo’ sube y se hace con el control de la noche

ENTREVISTA

Eduard Fernández ('Anatomía de un instante'): "Mucha gente denosta la democracia sin saber bien qué es"

Eduard Fernández, Álvaro Morte y Manolo Solo nos detallan las claves de la nueva serie original de Movistar Plus+, disponible al completo desde el 20 de noviembre.

1.568

Alejandro RoderaPublicado: Jueves 20 Noviembre 2025 10:55 (hace 1 hora)

Serie relacionada

Anatomía de un instante

Anatomía de un instante

2025 - Act

España 1 temporada 4 capítulos

Drama

Titulares de Álvaro Morte

  • "La estructura de la serie no me aporta una luz específica, para mí funciona como un todo"
  • "Todo me daba vértigo, era una responsabilidad"
  • "Había un miedo de cagarla"
  • "No queríamos pasarnos de frenada y caer en el ridículo"
  • "Todos hemos intentado contenernos para aportar más humanidad a los personajes"
  • "En esta serie que va sobre la transición no tenemos escenas de transición, todas son muy importantes"
  • "Con el tiempo se van idealizando las cosas, pero a lo que se enfrentaron esos políticos tenía una envergadura terrible"

Titulares de Eduard Fernández

  • "Gracias a Dios tenemos a un director que sabemos que es muy bueno y confiamos en él"
  • "Este trabajo era muy técnico y preciso, había que estar atento para no pasarte"
  • "Al interpretar un personaje es bueno estar en medio, que se vea al actor y al personaje a la vez"
  • "A menudo se deforma la historia para que coincida con lo que quieres opinar de ella"
  • "Cercas y Alberto Rodríguez tienen en común que son muy precisos"
  • "Nos ceñimos a lo que sabemos realmente"
  • "Le he dado mucho más valor a lo que hicieron estos tres personajes en la historia de España"
  • "Carrillo hizo mucho por la democracia y se merecía este homenaje"
  • "Los de la cultura nos tiramos muchas piedras encima y decimos que no cambiamos nada"
  • "Cuando Vox llega a los ayuntamientos, pide Cultura. Será por algo"
  • "Mucha gente denosta la democracia sin saber bien qué es"

Titulares de Manolo Solo

  • "La figura del director está para quitarte el miedo"
  • "No espero que la serie provoque un cambio de mentalidad"
  • "Mucha gente va a ver la serie desde la confrontación"
  • "La serie ofrece mucha verdad, y la información veraz siempre educa y alimenta"

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Famosos relacionados

Top Series

Listas