Eduard Fernández ('Anatomía de un instante'): "Mucha gente denosta la democracia sin saber bien qué es"

Eduard Fernández, Álvaro Morte y Manolo Solo nos detallan las claves de la nueva serie original de Movistar Plus+, disponible al completo desde el 20 de noviembre.

Alejandro Rodera | Serie relacionada Anatomía de un instante 2025 - Act España 1 temporada 4 capítulos Drama

"Todo me daba vértigo, era una responsabilidad"

"Había un miedo de cagarla"

"No queríamos pasarnos de frenada y caer en el ridículo"

"Todos hemos intentado contenernos para aportar más humanidad a los personajes"

"En esta serie que va sobre la transición no tenemos escenas de transición, todas son muy importantes"

"Con el tiempo se van idealizando las cosas, pero a lo que se enfrentaron esos políticos tenía una envergadura terrible" Titulares de Eduard Fernández "Gracias a Dios tenemos a un director que sabemos que es muy bueno y confiamos en él"

"Este trabajo era muy técnico y preciso, había que estar atento para no pasarte"

"Al interpretar un personaje es bueno estar en medio, que se vea al actor y al personaje a la vez"

"A menudo se deforma la historia para que coincida con lo que quieres opinar de ella"

"Cercas y Alberto Rodríguez tienen en común que son muy precisos"

"Nos ceñimos a lo que sabemos realmente"

"Le he dado mucho más valor a lo que hicieron estos tres personajes en la historia de España"

"Carrillo hizo mucho por la democracia y se merecía este homenaje"

"Los de la cultura nos tiramos muchas piedras encima y decimos que no cambiamos nada"

"Cuando Vox llega a los ayuntamientos, pide Cultura. Será por algo"

"Mucha gente denosta la democracia sin saber bien qué es" Titulares de Manolo Solo "La figura del director está para quitarte el miedo"

"No espero que la serie provoque un cambio de mentalidad"

"Mucha gente va a ver la serie desde la confrontación"

"La serie ofrece mucha verdad, y la información veraz siempre educa y alimenta"

