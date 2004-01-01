Eduard Fernández ('Anatomía de un instante'): "Mucha gente denosta la democracia sin saber bien qué es"

Publicado: Jueves 20 Noviembre 2025 10:55 (hace 1 hora)|
Serie relacionada
Anatomía de un instante
2025 - Act
España 1 temporada 4 capítulos
Drama
Titulares de Álvaro Morte
- "La estructura de la serie no me aporta una luz específica, para mí funciona como un todo"
- "Todo me daba vértigo, era una responsabilidad"
- "Había un miedo de cagarla"
- "No queríamos pasarnos de frenada y caer en el ridículo"
- "Todos hemos intentado contenernos para aportar más humanidad a los personajes"
- "En esta serie que va sobre la transición no tenemos escenas de transición, todas son muy importantes"
- "Con el tiempo se van idealizando las cosas, pero a lo que se enfrentaron esos políticos tenía una envergadura terrible"
Titulares de Eduard Fernández
- "Gracias a Dios tenemos a un director que sabemos que es muy bueno y confiamos en él"
- "Este trabajo era muy técnico y preciso, había que estar atento para no pasarte"
- "Al interpretar un personaje es bueno estar en medio, que se vea al actor y al personaje a la vez"
- "A menudo se deforma la historia para que coincida con lo que quieres opinar de ella"
- "Cercas y Alberto Rodríguez tienen en común que son muy precisos"
- "Nos ceñimos a lo que sabemos realmente"
- "Le he dado mucho más valor a lo que hicieron estos tres personajes en la historia de España"
- "Carrillo hizo mucho por la democracia y se merecía este homenaje"
- "Los de la cultura nos tiramos muchas piedras encima y decimos que no cambiamos nada"
- "Cuando Vox llega a los ayuntamientos, pide Cultura. Será por algo"
- "Mucha gente denosta la democracia sin saber bien qué es"
Titulares de Manolo Solo
- "La figura del director está para quitarte el miedo"
- "No espero que la serie provoque un cambio de mentalidad"
- "Mucha gente va a ver la serie desde la confrontación"
- "La serie ofrece mucha verdad, y la información veraz siempre educa y alimenta"